大陸多家銀行傳降薪潮 專家：經營壓力下「降本增效」大勢所趨

據陸媒報導，多家銀行近期傳出降薪，大陸建設銀行將進行大規模降薪，總部員工降薪至少10%；民生銀行北京等部分地區分行已降薪40%、年底前降薪至50%的消息，同期被傳降薪的還有另外一家國有大行。

據第一財經報導，有大行內部人士表示已經關注到相關說法，不過該行一位省分行人士稱還沒有聽說「降薪」，北京地區部分基層工作人員也表示暫未聽說相關消息。民生銀行內部人士則表示，相關傳言為不實消息，但同時強調經營壓力下降本增效是大勢所趨。

多位銀行從業人員告訴第一財經記者，行業降薪是大家預期中的趨勢，一方面是經營壓力導致必須壓低成本，另一方面是金融系統高薪現象整體面臨調整壓力。以國有大行為例，6月下旬召開的建行股東大會上，新任行長張毅表示，下半年將持續降本增效，著力做好增收、節支、控險等重點工作。

招聯首席研究員董希淼對記者表示，銀行員工的基本工資比重近年來在下降，績效薪酬比重在上升，且不同部門間、不同分支行間的差距在擴大。隨著薪酬制度的完善，銀行針對高級管理人員和重點崗位普遍加大延期支付力度，這也是部分員工當期收入有所減少的原因之一。

董希淼強調，銀行作為金融企業，薪酬總量與經營業績掛鉤較為緊密，變化因行而異、因人而異。在銀行業利潤增速有所走低、資產質量面臨壓力等背景下，銀行員工薪酬難免受影響。如果未來銀行業績向好，員工薪酬也將保持基本穩定，但不同銀行之間差異還會拉大。

有券商分析師表示，在營收負增長的環境下，銀行從業人員成本管控的壓力的確有所增大。自去年開始，股份行就已經開始壓降開支。有機構統計數據顯示，今年一季度，多數上市銀行管理費用同比增速較去年呈下降趨勢，其中區域性銀行下降最為明顯，其次是股份行、國有大行。

從人均薪酬絕對值來看，國有大行相較於股份行、城農商行整體更低，去年除交通銀行人均薪酬在人民幣40萬元以上，其餘五大行人均薪酬普遍在36萬元以下；人均薪酬50萬元以上的上市銀行主要為城商行、股份行，去年有江蘇銀行、中信銀行、浙商銀行、招商銀行等11家。