日經預測大陸第2季GDP成長率5.1% 外界警惕陸經濟下行風險

日經調查預測，中國今年第2季國內生產毛額（GDP）成長率5.1%。受房地產低迷與消費不振影響，加上與歐美貿易摩擦激化，預計將比第1季的5.3%稍微收縮。不少觀點對中國經濟下行風險表示警惕。

日本經濟新聞社和日經QUICK新聞綜合30位中國經濟專家的調查結果，預測中國今年第2季的GDP成長率為5.1%。從GDP成長率的預測來看，最高為5.6%，最低為4.2%。

日經報導指出，不少觀點對中國經濟下行風險表示警惕。英國金融服務集團勵正（LGIM）的經濟學家羅傑（Matthew Roger）評估中國的經濟的走向「將是穩定或下行」，因為隨著房地產不景氣的長期化，地方政府收購庫存住宅等政策難以見效。且房價下跌使家庭資產縮水，連帶導致消費需求下降，羅傑指出，這種格局長期下來將成為經濟成長的負擔。

借助海外需求彌補內需不足的方法也開始露出破綻，中國的海外訂單減少，6月份製造業採購經理人指數（PMI）降至49.5，連續2個月低於50的榮枯線，報導指出，這與中國和歐美的貿易摩擦激化有關。

美國和歐盟（EU）接連對中國電動車徵收額外關稅，法國興業銀行首席經濟學家姚煒指出，這意味著中國透過低價策略向全球銷售產品，進而獲得經濟成長的模式是不可持續的。

瑞穗銀行主任研究員伊藤秀樹指出，如果關稅涉及廣泛範圍，對美出口的減少將使中國國內的生產和投資萎縮，並且若是中國也對美國商品徵收報復性關稅，「國內物價的上漲可能會拉低消費和投資」。

報導指出，2024年中國GDP成長率預測平均值為4.9%，比3月份調查時高出0.2個百分點。中國第1季的GDP成長率受益於面向出口的生產和官方主導投資的增加，大幅高於市場預期。

信評機構惠譽（Fitch Ratings）首席分析師祖克（Jeremy Zook）認為，「通過發行國債實現的財政擴張將支撐下半年的經濟」。中國5月開始發行超長期國債，計劃今年總計發行1兆。

報導也提到外界關心將於15日至18日召開的第20屆三中全會，這是關係到中長期經濟政策方針的重要會議，不過麥格理集團中國首席經濟學家胡偉俊認為，無法期待具體政策。

此次調查還詢問了貸款市場報價利率（LPR）的前景，預測1年期LPR至2024年底將降至3.35%，比最近的水準降低0.1%。雖然內需不足，但預測降息幅度僅為小幅，如果中國轉向降息，中美利率差將隨之擴大，有可能加劇人民幣貶值和資本外流。