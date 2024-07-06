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上海AI大會：人形機器人要獲大量採用 得先降成本

中央社／ 上海6日電
世界人工智慧大會7月4日至6日在上海登場。聯合報系資料照片／記者陳宥菘攝影
世界人工智慧大會7月4日至6日在上海登場。聯合報系資料照片／記者陳宥菘攝影

2024世界人工智慧大會（WAIC）暨人工智慧全球治理高級別會議正在上海舉行。專家指出，人形機器人若要獲得大規模採用，成本必須先降到2萬美金（約新台幣64.8萬元）以下。

2024世界人工智慧大會「人形機器人前沿論壇」5日在世博展覽館舉行，多名機器人研究者、產業專家於論壇上分享其對於機器人技術發展的展望，專家點出人形機器人若要獲得大規模採用，必須先降成本。

澎湃新聞報導，以色列智能機器人中心主席拉哈德（Yosi Lahad）在會上表示，為了讓人形機器人獲得大規模採用，其成本必須先降到2萬美金以下，這不到現在成本的一半；或許可從機器人外型著手一些改變，例如重新考慮模仿人類腿部的底座設計。

日本大阪大學智慧機器人實驗室主任石黑浩（Hiroshi Ishiguro）認為，人形機器人需要擅長識別，對於人類來說，機器人最理想的互動介面應屬人形。一個裝有先進大語言模型的機器人，將可以與人類進行自然對話，識別、理解人類的情緒。

盛景嘉成基金管理合夥人王湘云指出，人形機器人是機器人前往通用智慧發展的重要路徑，人形機器人不是唯一形態，不過確實是有最多人類真實訓練數據的形態。

拉哈德引述高盛最新預測指出，人形機器人到2035年將呈現爆發式成長，出貨量達140萬台，全球市場總規模（TAM）達380億美元。全球從事物流、製造業的人形機器人將在2030年左右達100萬台，人形機器人有望在10年內走入服務、家庭護理、健康和教育產業。

王湘云補充，工業和商業服務（如物流、零售）場景是人形機器人獲得運用驗證的關鍵場域；家庭機器人在應用場景順序上較靠後面，因為前兩者現已具備一定的商業化機會。

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