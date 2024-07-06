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拼品牌出海 全球速賣通百億補貼助品牌業績翻倍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

阿里巴巴旗下跨境電商平台全球速賣通（AliExpress）今年四月推出「百億補貼中國品牌出海」，招商對象包括跨境批發商、天貓品牌商家等。根據36氪報導，多個品牌商家表示，全球速賣通6月大促期間，熱銷單品銷售額在10天內突破百萬美金，其中既有小米、聯想等大陸知名品牌，也有家庭裝修、腳踏車、寵物等領域的新興品牌。

該計畫顯示，註冊該計畫的前一千家品牌和店家，將能獲得這項補貼，並可以在阿里巴巴的其他網購平台銷售商品，包括東南亞的Lazada、西班牙的Miravia、土耳其的Trendyol和南亞的Daraz。

36氪報導指出，一家廈門腳踏車品牌表示，自今年3月加入全球速賣通「百億補貼中國品牌出海」計劃，當月網路成交金額年增200%，他們目前已經組建獨立的速賣通團隊，負責進行商品拍攝和行銷經營，今年的銷售額目標為一千萬美元。

一家來自深圳跨境批發商之前主要是透過亞馬遜和實體店面銷售。5月在速賣通邀約下加入百億補貼，正好趕上海外618大促，單品銷售額百萬美金，還帶動全店銷售額，對比3月大促的成績翻了5倍。

36氪指出，對於瞄準出海的大陸品牌來說，全球速賣通「百億補貼」無疑是絕佳助推器，非常適合品牌快速從0到1的發展。

全球速賣通相關負責人表示，中國大陸製造的商品，除了強大供應鏈帶來的豐富輕小件供給，也有很多代表優質生產力的新設計、新產品、新品牌，從品質到價格都極具競爭力，他表示，「百億補貼現在做的事情，就是通過平台補貼實現高質量和好價格的統一，為高價值商品開闢更高效的出海通道。」

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