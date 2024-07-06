快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加徵陸電動車關稅立場軟化 比亞迪將宣布赴土設廠

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸電動車龍頭比亞迪將宣布在土耳其設廠。（美聯社）
大陸電動車龍頭比亞迪將宣布在土耳其設廠。（美聯社）

彭博引述土耳其官員消息指出，大陸新能源汽車比亞迪與土耳其政府達成一項協議，將在該國西部建設一座涉資10億美元的工廠。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）預計將於下周一宣布這項協議。

隨著各國紛紛調高大陸電動車進口關稅，彭博報導指出，土耳其與歐洲聯盟簽訂了關稅同盟協議，新工廠可能使比亞迪更易進入歐盟市場。

土耳其政府去年對中國大陸電動車徵收40%附加關稅，土耳其政府公報6月初日公布一項總統決定，將對從中國進口的車輛徵收40%額外關稅，附加關稅定為每輛車至少7000美元，該決定將於7月7日生效。該決定指出，若進口車輛價格計算的40%關稅低於7000美元，則收取7000美元最低關稅。

然而本月5日，也就是上述決定生效前兩天，土耳其政府軟化其加徵大陸電動車關稅的立場，以鼓勵汽車製造商投資。據東方財富網報導，該決定規定對投資鼓勵政策範圍內的汽車進口不徵收額外稅費。

東方財富網報導指出，有業內人士分析，由於當前貿易逆差的壓力，土耳其更希望中國大陸車企到土耳其投資建廠。當前，土耳其政府正大力發展其新能源汽車產業，推出一系列優惠政策，包括減免購置稅、提供購車補貼等，以鼓勵新能源車普及。

電動車

延伸閱讀

市佔唯一超過30%！寧德時代持續稱霸全球最大電池廠商

特斯拉被視為「國產車」 首度納入江蘇政府採購名單

合抗特斯拉和比亞迪？本田與日產考慮聯手開發軟體和充電樁

有望超車特斯拉 大陸比亞迪電動車銷售旺！背後卻隱藏2問題

相關新聞

打擊資本市場財務造假 陸證監會推五大懲防措施

大陸國務院辦公廳5日轉發大陸證監會、公安部、財政部、中國人民銀行、金融監管總局、國務院國資委《關於進一步做好資本市場財務...

加徵陸電動車關稅立場軟化 比亞迪將宣布赴土設廠

彭博引述土耳其官員消息指出，大陸新能源汽車比亞迪與土耳其政府達成一項協議，將在該國西部建設一座涉資10億美元的工廠。土耳...

陸反制歐盟 將開白蘭地反傾銷聽證會

歐盟五日起對大陸進口電動汽車加徵最高百分之卅七點六的臨時反補貼稅，中國大陸商務部同日於官網公告，將於本月十八日針對進口自...

香江風情／香港零售 在「等死」嗎？

香港經濟，長期以來觀察股市和樓市，現在研究香港經濟，更看重消費市道。

人行準備出手為債市降溫 伺機做空國債避免市場過熱

中國人民銀行（大陸央行）準備出手「作空」國債，以平抑過熱的債券市場。大陸官媒《證券時報》指出，人行已與幾家主要金融機構簽...

陸國企土地活化基金成立 規模1,320億元

大陸國有企業土地資產盤活（活化）專項基金昨（5）日成立，總規模人民幣300億元（新台幣1,320億元），將藉項目直接投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。