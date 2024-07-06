快訊

「拿錢辦不好事還回去」鄭文燦涉貪交保 藍營議員再爆「政壇大老」2個兒子涉案

500萬元交保！鄭文燦現身了 滿臉「神祕笑容」不發表回應

健康亮紅燈！54歲「霹靂火」秦楊戒菸21年爆肺腺癌前兆

上汽不服被徵37.6%電動車關稅 要求歐盟辦聽證會

中央社／ 台北6日電

歐盟執委會啟動對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，中國上海汽車集團5日下午發布聲明，正式要求執委會就中國電動車加稅一事舉行聽證會，並針對反補貼調查過程與結果提出三點抗辯。

上汽集團在聲明中提出三點抗辯內容，第一，執委會反補貼調查涉及商業敏感資訊，例如調查要求配合提供與電池相關的化學配方等，超出正常調查範圍；第二，執委會對於補貼的認定存在錯誤，例如將給予中國消費者的新能源購車補貼納入在歐盟銷售的補貼率計算。

第三，執委會在調查過程中忽略了上汽提交的部分訊息和抗辯意見，基於「反補貼基本條例」第28條所謂的「不配合調查」，作出不利推定，虛增了多個項目的補貼率。

上汽集團在此次中國電動車反補貼調查中，因配合調查度低，被加徵最高額的37.6%關稅，比6月12日預先披露的38.1%下降0.5個百分點。

第一財經報導，在6月28日上汽集團股東大會上，上汽集團總裁王曉秋表示，歐盟市場是上汽集團非常關注的大市場。根據歐洲統計機構JATO Dynamics的數據，2023年，在歐洲市場，中國汽車品牌上牌數為32.3萬輛，上汽集團旗下以電動車產品為主的MG銷量超過23萬輛，在中國品牌的銷量中占比超過71%。

為因應歐盟加稅，王曉秋表示，上汽會去歐洲建廠，但具體宣布要等合約簽訂以後才能進行。另外，由於在歐洲建廠考慮因素多，上汽集團將通過中東、東南亞在內的全球產銷布局來平衡歐盟市場可能出現的波動。

歐盟 電動車

延伸閱讀

歐盟2030減碳55% 可為西班牙增加10萬綠色職缺

拒續簽「帶路」後…義首位部長抵北京 傳尋求電動車合作

傳歐盟輪值主席匈牙利總理訪俄 歐盟理事會稱未授權

報復電動車加徵關稅？陸宣布將召開白蘭地反傾銷聽證會

相關新聞

拼品牌出海 全球速賣通百億補貼助品牌業績翻倍

阿里巴巴旗下跨境電商平台全球速賣通（AliExpress）今年四月推出「百億補貼中國品牌出海」，招商對象包括跨境批發商、...

中國38城平均招聘月薪過萬 網轟太假、沒事幹了嗎

智聯招聘近日發布第二季度的「中國企業招聘薪酬報告」顯示，中國38座城市的企業平均招聘薪酬是每個月1萬313元（人民幣，下...

中國首個全尺寸開源公版人形機器人「青龍」亮相

世界人工智慧大會7月4日至6日在上海登場，展會現場共展出25具人形機器人，除了特斯拉二代Optimus外，展館入口處有號...

深中通道開通首周末 港人北上打卡中山遊 帶旺跨城消費

深中通道開通即將迎來首個周末，據廣東省交通集團監測數據顯示，深中通道開通72小時以來，通過的車流量達到30.5萬車次，日...

防中傳統晶片大量流入 歐盟徵求行業看法

為了避免中國低端晶片大舉入侵歐洲市場，歐盟已開始徵求該地區半導體行業對中國擴大傳統製程晶片生產的看法，提前制定應對措施，

加徵陸電動車關稅立場軟化 比亞迪將宣布赴土設廠

彭博引述土耳其官員消息指出，大陸新能源汽車比亞迪與土耳其政府達成一項協議，將在該國西部建設一座涉資10億美元的工廠。土耳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。