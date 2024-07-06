上汽不服被徵37.6%電動車關稅 要求歐盟辦聽證會

歐盟執委會啟動對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅，中國上海汽車集團5日下午發布聲明，正式要求執委會就中國電動車加稅一事舉行聽證會，並針對反補貼調查過程與結果提出三點抗辯。

上汽集團在聲明中提出三點抗辯內容，第一，執委會反補貼調查涉及商業敏感資訊，例如調查要求配合提供與電池相關的化學配方等，超出正常調查範圍；第二，執委會對於補貼的認定存在錯誤，例如將給予中國消費者的新能源購車補貼納入在歐盟銷售的補貼率計算。

第三，執委會在調查過程中忽略了上汽提交的部分訊息和抗辯意見，基於「反補貼基本條例」第28條所謂的「不配合調查」，作出不利推定，虛增了多個項目的補貼率。

上汽集團在此次中國電動車反補貼調查中，因配合調查度低，被加徵最高額的37.6%關稅，比6月12日預先披露的38.1%下降0.5個百分點。

第一財經報導，在6月28日上汽集團股東大會上，上汽集團總裁王曉秋表示，歐盟市場是上汽集團非常關注的大市場。根據歐洲統計機構JATO Dynamics的數據，2023年，在歐洲市場，中國汽車品牌上牌數為32.3萬輛，上汽集團旗下以電動車產品為主的MG銷量超過23萬輛，在中國品牌的銷量中占比超過71%。

為因應歐盟加稅，王曉秋表示，上汽會去歐洲建廠，但具體宣布要等合約簽訂以後才能進行。另外，由於在歐洲建廠考慮因素多，上汽集團將通過中東、東南亞在內的全球產銷布局來平衡歐盟市場可能出現的波動。