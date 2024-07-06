打擊資本市場財務造假 陸證監會推五大懲防措施

大陸國務院辦公廳5日轉發大陸證監會、公安部、財政部、中國人民銀行、金融監管總局、國務院國資委《關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見》，打擊重點領域財務造假。

《意見》明確5方面重點舉措。一是堅決打擊和遏制重點領域財務造假，嚴肅懲治欺詐發行股票債券行為，嚴厲打擊系統性造假和配合造假，加強對濫用會計政策實施造假的監管，強化對特定領域財務造假的打擊；二是強化證券監管執法體制機制，健全線索發現機制，提升行政執法效能，深化行刑銜接協作。

三是加大全方位立體化追責力度。強化行政追責威懾力，推動加大刑事追責力度，推動完善民事追責支持機制；四是加強部際協調和中央地方協同。國有資產出資人加強監督管理，金融監管部門提升協同打擊力度，壓實地方政府責任；五是常態化長效化防治財務造假。增強公司治理內生約束，壓實中介機構「看門人」責任，完善財務資訊相關制度，加強聯合懲戒與社會監督。

大陸證監會新聞發言人表示，制定《意見》主要考慮財務造假毀壞資本市場誠信基礎，嚴重侵害投資者合法權益。他指出，2021年到2023年共辦理上市公司訊息披露違法案件397件，其中造假案件203起。2021年以來向公安機關移送上市公司、債券發行人等主體涉財務造假、資金佔用、違規擔保等犯罪案件150多起。

大陸證監會新聞發言人表示，整體而言，造假公司仍是少數，上市公司群體始終是大陸企業的優秀代表，但財務造假對市場信心的影響很大，對投資者利益損害很重，亟需各部門、各地區多管齊下形成合力，重拳整肅、堅決遏制。