陸反制歐盟 將開白蘭地反傾銷聽證會

歐盟五日起對大陸進口電動汽車加徵最高百分之卅七點六的臨時反補貼稅，中國大陸商務部同日於官網公告，將於本月十八日針對進口自歐盟的白蘭地召開反傾銷案聽證會。這被視為是繼六月十七日宣布對歐盟豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查後，北京又一個反制行動。

大陸商務部一月五日公告，對原產於歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查。預計於本月十八日召開的聽證會，內容為相關白蘭地反傾銷案產業損害、因果關係及公共利益有關事項。

法廣（ＲＦＩ）稱，北京之所以挑選白蘭地和豬肉作為報復對象，目的是要說服這兩項產品的主要生產國法國和西班牙加入德國行列，因為這兩國一直是歐盟限制措施的最堅定支持者，德國則希望遊說歐盟執委會停止徵收關稅。去年，德國汽車製造商的銷售額有三分之一來自中國。

法國總統馬克宏五月會見到訪的大陸國家主席習近平時，曾特意贈送法國兩品牌白蘭地給習近平。

馬克宏在雙方會面之後表示，感謝習近平對法國白蘭地反傾銷調查持開放態度，並且不希望看到相關措施實施。

另外，被加徵百分之卅七點六稅率的上海汽車集團五日則聲明，將要求歐盟執委會就中國電動車被徵收臨時反補貼稅召開聽證會，進一步依法行使抗辯權。聲明表達反對人為設置新能源汽車貿易壁壘，並呼籲公平競爭的市場秩序，強調唯有通過開放的對話合作，中、歐才能共同構建全球綠色低碳經濟。