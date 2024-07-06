霸王茶姬創辦人 挑戰星巴克

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
霸王茶姬創辦人、執行長張俊傑。 圖／取自百度百科
霸王茶姬創辦人、執行長張俊傑。 圖／取自百度百科

從基層小店員白手起家一路到創業成功，中式茶飲品牌霸王茶姬「90後」創辦人及CEO張俊傑近日在上海霸氣喊出，「六年前，我們說要全面對標星巴克。今年，我們也定下一個『小目標』，中國銷售額總體超過星巴克中國。」

就算咖啡和現製茶飲走在不同賽道，張俊傑仍無畏地誓言拿下大陸飲料業冠軍寶座，這靠的是張俊傑只花短短七年時間，把霸王茶姬從雲南帶到全球，遍地開花開出4,500家門市的事業野心與企圖心。

澎湃新聞指出，霸王茶姬財報顯示，2023年新增門市超過2,300家，月均單店銷售達2.4萬杯，總銷售額（GMV）為人民幣108億元。張俊傑還進一步公布部分經營數據說，2024年第1季店均銷售為人民幣54.9萬元，預計全年總銷售超過人民幣200億元。

時代財經指，大陸現製茶飲賽道裡，從不缺乏精彩的創業故事。「從喜茶的聶雲宸、茶顏悅色的呂良，到茶百道的王霄錟、劉洧宏夫婦，純草根出身的霸王茶姬創始人張俊傑或許是其中相對特別的一個。」

張俊傑1993年生於雲南昆明，據說青少年時期的他並未讀過很多的書，不過，自2010年起，年紀不到17歲的他加入一家台式奶茶店「大維奶茶」，從一名店員、店助慢慢成為店長、督導和區域負責人，最後甚至成為加盟商和代理商。2017年，他看到大陸新茶飲的爆發，不論是湖南的茶顏悅色，還是廣東的喜茶，又或是茶百道都在大陸各區名氣滾燙，他也因而意識到自己若想創業，必須立刻行動。

果然這一年，張俊傑在雲南創立了霸王茶姬的母公司「雲南味覺餐飲管理有限公司」。同年11月中旬，張俊傑在雲南昆明五一路開出首家霸王茶姬店面。

張俊傑靠著獨到眼光將霸王茶姬定位新中式國風茶飲，主打原葉茶加鮮奶，避開水果茶賽道，並主攻人民幣15至20元的價格飲品。儘管起步並不早，但憑著聚焦「原葉鮮奶茶」的差異化打法，霸王茶姬還是在擁擠的大陸現製茶飲賽道上殺出血路，獲得更大的發展空間，躋身巨頭之列。

也許就是這種「底氣」，促使張俊傑無畏喊出超越星巴克的「小目標」，並不只一次表示要對標星巴克，甚至對標整個咖啡產業，實現中國茶葉的現代化與工業化。在他看來，要實現東方茶的現代化，就要優先做到產品標準化，「讓一杯產品像咖啡一樣標準化交付。」

人民幣 咖啡 星巴克

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