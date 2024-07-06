鼎王鍋具董座 不玩價格戰

鼎王鍋具董事長許登旺事業橫跨兩岸，賦予不起眼的鍋具高科技含量，並靠從研發設計生產銷售一條龍，建構完整上下供應鏈，以及透過得獎加持等策略，讓台灣鍋具產業也被世界看見，而不是成為夕陽產業。

談到鍋子跟創新的關係，許登旺舉上個月才從法國巴黎，替台灣拿下世界發明獎金牌、以孟宗竹做成鍋子為例，導熱不需要五分鐘，且符合ESG，埋在土裡一年就可以分解。「電視購物上已有人在賣竹炭製的鍋具，但實際上已塗上鐵氟龍，掩蓋了竹子會釋放負離子的優勢，我們則是找到獨家封口技術。」

他指出，每次都參加法國巴黎的比賽並獲獎，這樣不僅有利品牌銷售，拉大品牌定位區間，「但在研發設計產品時，就先要求團隊做好市場分析，找出與競爭對手的市場定位差異，並具有創造新台幣兩億營收條件，如果產品定位跟價格定位沒有做好，即使是獲得設計界的紅點、IF獎，東西賣不出去也是曲高和寡。」

此外，許登旺堅持的是，不管在台灣或大陸，絕不玩價格戰。「台灣人玩價格戰，絕對死無葬生之地，而且我的東西從來不偷工減料，因為技術都在台灣，誰也模仿不來。」

目前鼎王鍋具在台灣實體市場是採60/40發展策略。他補充，採60%精耕百貨專櫃，40%拓展網路與全國電子、Order、詩肯柚木、維康醫療等實體通路。

許登旺坦言，鍋具是一個很傳統的行業，台灣2,300萬人口的市場大概維持營收新台幣280億的規模，這幾年來也沒成長，在台灣做品牌或是代理商的人，隨時會被取代，因此他早在2014年就帶著公司從代工轉型研發。

2000年，許登旺買下美國西雅圖已有百年歷史的「Mother Goose」，並以這個品牌打開全球鍋具市場。

「我們不會把所有雞蛋放在同一個籃子裡，所以我們公司現在還在，不但還在，還活得還不錯。」他強調，一般家庭買鍋子大約使用30年，所以做鍋子的人要轉換思維，結合未來科技讓鍋具也能智慧化，例如透過手機，讓身處在外的消費者，家裡鍋具就可先煮好東西，回家之後就一是噸熱騰騰的菜餚。

看似交出漂亮成績單的他，卻語重心長地說：「在鍋具產業打滾40年，我算是最後一代了，我女兒已經表明她不接班，現在台灣大部分鍋具品牌都掌握在新加坡手裡，所以再不出來宣傳，那更多人不會知道，台灣鍋具在工研院、金屬研究中心後盾下，仍具有優勢。」