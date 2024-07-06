陸國企土地活化基金成立 規模1,320億元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國有企業土地資產盤活（活化）專項基金昨（5）日成立，總規模人民幣300億元（新台幣1,320億元），將藉項目直接投資及設子基金方式展開投資 助國企活化存量土地和既有建築，提高資本配置效率。

據《中國證券報》等報導，該專項基金是由大陸國務院國資委批准、中國誠通控股集團聯合中國東方資產管理共同發起設立。由中國誠通全資子公司誠通通盈基金擔任基金管理人，負責基金投資與營運管理，中國東方特殊機會投資事業部參與基金未來的營運管理工作。

該基金投資形式為股權投資，活化標的為土地及附屬建築物，活化業態為產業園、保租房、人才公寓、「平急兩用」公共基礎設施、戰略新興產業用地。

業務模式有三種，一是專案直投，即由基金直接投資土地資產活化專案；二是子基金合作，土地活化基金可與相關央企或地方主體共同發起設立專項子基金，專項服務於該央企及地方；三是訂製化方案。據企業資質、資產狀況、活化需求等不同，可進行訂製化土地資產活化方案和營運模式設計。

大陸國務院副總理何立峰5月在保交樓會議上表示，相關地方政府應從實際出發，以收回、收購等處置已出讓的閒置存量住宅用地，以幫資金困難房企解困。

國務院 建築 資產

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