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英國政黨輪替 陸外交部籲推動中英關係沿正確軌道前進

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人毛寧就英國工黨勝選上台，呼籲推動中英關係沿正確軌道前進。（歐新社）
大陸外交部發言人毛寧就英國工黨勝選上台，呼籲推動中英關係沿正確軌道前進。（歐新社）

英國大選結果出爐，保守黨丟掉14年的政權，工黨則是大勝，黨魁施凱爾被認名為新首相，就英國大選結果，大陸外交部則指出，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民的根本利益，表示希望同英方「推動中英關係沿著正確的軌道前進」。

針對英國工黨大勝、且施凱爾（Keir Starmer）曾指英國應在貿易和技術問題上擺脫對中國大陸依賴，但在氣候變化等其他問題上與之合作，大陸外交部發言人毛寧主持7月5日在例行記者會上回應指出，「我們注意到英國的選舉結果，對於發展中英關係，中國的立場是一貫的，也是明確的」。

她強調，大陸和英國都是聯合國安理會常任理事國，也是世界主要經濟體，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民的根本利益，也有利於雙方共同應對全球性挑戰，促進世界的和平與發展。「我們希望同英方在相互尊重、合作共贏的基礎上，推動中英關係沿著正確的軌道前進」。

大陸與英國關係，近期常常有官方的口語衝突，涉及南海、台灣與香港、網攻等諸多議題。此前於6月20日，副總統蕭美琴以線上方式參與英國智庫皇家國際問題研究所（Chatham House）舉辦的研討會並發言，大陸駐英國使館發言人曾回應指出，「堅決反對任何機構為『台獨』分子提供講壇。我們敦促英國政府和機構尊重中國主權和領土完整，停止為『台獨』分裂勢力張目」。

該發言人強調，「任何違反一個中國原則、干涉中國內政的行為都必將遭到中方堅決回擊」。

不過大陸與英國雙方近期仍有一些政治軍事互動，如中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立5月15日，與英國國防參謀長拉達金（Admiral Sir Tony Radakin）舉行視訊通話，雙方「就兩國兩軍關係、國際和地區形勢等交換意見，就加強兩軍交流合作進行溝通」。

值得一提的是，近年英國首相頻頻更迭，大陸總理致電祝賀的「時機」也是外界關注雙邊關係的窗口。例如，對大陸立場強硬的特拉斯（Liz Truss）就任英國首相時，大陸官方隔天才發布時任大陸總理李克強致賀電祝賀的消息。

台獨 外交部 英國

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