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綠控陸升溫海域對抗 國台辦：政治操作

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。記者陳政錄/攝影
大陸國台辦發言人陳斌華。記者陳政錄/攝影

日前澎湖漁船作業時，遭大陸海警船登檢，後扣押至福建圍頭港，民進黨團召開記者會指控，大陸有系統性在海域升溫對抗。對此，大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，民進黨一些人信口雌黃，進行政治操作，用心險惡，無助於問題的解決。

大陸國台辦5日晚間發布發言人「答記者問」，就綠營的指控作出回應。

陳斌華說，大陸海警相關行動正當合法。「民進黨一些人信口雌黃，進行政治操作，用心險惡，無助於問題的解決。」

2日晚間，澎湖漁船大進滿88號疑似越界捕魚，遭大陸海警船登檢，扣押至福建圍頭港。對此，民進黨立院黨團3日召開輿情回應記者會，民進黨團書記長莊瑞雄說，從最近日本、南海，到金門的事情，可看出大陸有系統性在海域升溫對抗，這無助於兩岸關係長期發展。

就該起事件，陳斌華日前已回應表示，福建海警在泉州近海依法登檢查扣一艘涉嫌非法捕撈的台灣漁船。該船違反伏季休漁規定，違規進行拖網作業。

他當時說，此係大陸海警正常執法，旨在維護相關海域漁業生產秩序、海洋漁業資源和生態環境。有關部門將依法依規予以處置。

民進黨 福建 陳斌華

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