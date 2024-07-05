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待遇改觀 上海臨港新片區宣布國企採購特斯拉

中央社／ 台北5日電

上海自貿區臨港新片區今天主動宣布，區內包括城投興港集團、臨港投控集團等多家國企，近日已率先採購一批特斯拉Model Y電動車作為企業功能用車，且是該區在政府採購活動中「落實平等對待內外資企業」的「積極響應」。

綜合界面新聞及上觀新聞報導，上述消息是由臨港新片區投資促進服務中心的微信公眾號所發布，並獲得臨港新片區管委會和特斯拉（Tesla）方面證實。而中國媒體昨天才廣泛報導，特斯拉Model Y首次被列入江蘇省政府新能源用車採購目錄。

臨港新片區投資促進服務中心表示，這是臨港新片區在政府採購活動中「積極落實平等對待內外資企業」的要求，也是臨港新片區「不斷優化營商環境、持續擴大開放」的又一案例。

證券時報則形容，這是繼特斯拉Model Y首次進入江蘇省政府新能源用車採購目錄後的又一「重磅消息」。

上觀新聞報導指出，特斯拉在上海的「超級工廠」就位在臨港新片區，而目前這座工廠生產的特斯拉電動車，零組件國產化比重已超過95%。

報導更提到，近年來特斯拉作為公務用車，在全球各地廣受歡迎，美國、德國、阿聯等諸多國家地區的政府部門，都開始使用特斯拉汽車作為警車、消防車、醫療服務車、安全巡邏車等各種公務用車。

事實上，先前召開的中國國務院常務會議及外資工作座談會上都曾提到，要「一視同仁支持內外資企業」參與大規模設備更新及政府採購。

中國媒體昨天廣泛報導，江蘇省政府採購網6月6日發布的「江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議採購入圍公告（三）」顯示，特斯拉Model Y休旅車進入江蘇省政府新能源用車採購目錄，並被特斯拉中國證實。這是特斯拉電動車首度被列入中國政府採購目錄。

來自美國的特斯拉，是中國第一家外商獨資車廠。儘管特斯拉在中國道路蒐集的數據都就地存儲在中國，但因旗下電動車配備多個攝影鏡頭，加上美中關係緊張，導致特斯拉屢遭中國官方半公開抵制，不僅禁止駛入公家機關，甚至連一些機場、特定路段也被禁入，使其在中國的銷路受到影響。

但特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月28日訪問中國，並會見國務院總理李強後，待遇大為改觀，不但立刻獲得國家數據安全認證，也傳出中國官方同意特斯拉在境內使用技術領先的全自動輔助駕駛系統（FSD）；上海官方近日並已批准特斯拉展開FSD測試。

有分析指出，特斯拉被列入中國政府用車採購目錄，加上上海臨港新片區這項宣布，形同獲得官方認證其電動車不再有資安疑慮。

上海自貿區 特斯拉 電動

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