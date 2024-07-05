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擴大歐洲影響力 比亞迪與法國汽車租賃公司Ayvens合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
比亞迪2日在其深圳總部與法國興業銀行控股的汽車租賃公司Ayvens簽署合作備忘錄。（圖／取自IT之家）
比亞迪2日在其深圳總部與法國興業銀行控股的汽車租賃公司Ayvens簽署合作備忘錄。（圖／取自IT之家）

比亞迪通過在歐洲地區發展本土合作夥伴繼續拓展其歐洲業務。比亞迪2日在其深圳總部與法國興業銀行控股的汽車租賃公司Ayvens簽署合作備忘錄，合作支持歐洲電動汽車化轉型。

據IT之家報導，比亞迪董事長王傳福表示，與Ayvens合作體現雙方加速歐洲新能源汽車市場發展的共同願景。雙方將攜手提供多樣化、易用且極具吸引力的產品，以及引領行業的創新技術，以推動生態友好型租賃車隊的進步。

據Ayvens和比亞迪發布的新聞稿，Ayvens執行長阿爾伯森（Tim Albertsen）表示，比亞迪在新能源車輛開發方面走在前端，很高興能與其合作，擴大電動車在歐洲的供應，並共同在電動車和電池技術方面進行進一步創新。

雙方表示，此次合作將把比亞迪乘用車和輕型商用車納入計劃，並將率先在法國、荷蘭、比利時和盧森堡等地展開服務業務。Ayvens預計將在一年內與比亞迪合作為30多家歐洲公司提供商業和零售租賃服務。Ayvens也將透過比亞迪的歐洲經銷商網路，向中小企業和個人提供白標全方位服務（white labelled full-service）租賃服務。

目前，比亞迪已在歐洲推出七款電動車，車型包括掀背車、轎車和SUV，滿足歐洲客戶的不同需求。且為擴大在歐洲的影響力，比亞迪最近接連贊助2024歐洲足聯錦標賽，並在匈牙利新建工廠以增加該地區的產量。比亞迪2022年還曾與德國最大的汽車租賃公司Sixt簽訂協議，將在2028年前提供10萬輛車。

法國 荷蘭 電動汽車

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