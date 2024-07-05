響應平等支持內外資企業 上海多家國企採購特斯拉

據「臨港新片區投資促進服務中心」公眾號消息，城投興港集團、臨港投控集團等多家國企近日率先採購一批特斯拉Model Y車輛作為企業功能用車。這也是上海臨港新片區在政府採購活動中落實平等對待內外資企業的積極響應。

據中國政府採購網，大陸國務院副總理何立峰7月1日在北京召開的外資工作座談會強調，要一視同仁支持內外資企業參與政府採購。要持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購、招投標等。

何立峰提到，外資大省要扛起責任、發揮更大作用，加大精準招商引資力度，強化服務保障，推動外資項目加快落地建設，發揮好自由貿易試驗區、國家級經濟技術開發區、綜合保稅區、國家服務業擴大開放綜合試點等各類開放平台的作用，辦好重點投資展會，積極探索適應新形勢的引資新思路新模式。

IT之家報導指出，5年前，特斯拉作為中國大陸第一個外商獨資整車製造項目，該公司在上海臨港新片區建設第一家海外超級工廠，創下「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」的速度。5 年後，特斯拉再次選擇上海臨港，2024年5月23日，特斯拉上海儲能超級工廠開工，從洽談到簽約僅用時1個月。

此外，江蘇政府採購網近日公告《江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議採購入圍公告(三)》，特斯拉Model Y進入江蘇省政府新能源用車採購目錄，為特斯拉在大陸首例進入政府採購名錄的案例。

列入採購名單不代表一定會被採購，江蘇省政府採購中心工作人員表示，具體仍視各級機關事務管理局和使用部門採購部門，因這是面向所有廠商的開放式目錄，符合參數、價格，經過一定程序審核的車型都可以入圍目錄，用戶可以自行選擇是否購買。