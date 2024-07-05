歐盟啟動電動車加稅 北京：將採必要措施維護權益

歐盟自今日起對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅。中國外交部今日回應，應透過對話協商妥善解決問題，中方將採必要措施，維護自身合法權益。

據陸媒第一財經報導，中國外交部發言人毛寧今天主持例行記者會時，針對記者提問，歐盟執委會昨天證實將對中國製造的電動汽車徵收進口關稅，中國商務部今天也宣布將繼續對歐洲的白蘭地進行反傾銷調查，中國是否會採取進一步的報復措施，作出上述回應。

毛寧表示，歐盟對中國電動汽車展開反補貼調查，中方已多次表明立場，對此表示強烈反對。

毛寧強調，中方始終認為應當通過對話協商妥善解決具體的經貿問題，並且將採取必要措施，堅定維護自身的合法權益。

歐盟自今日起對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅，為期最長4個月，稅率最高為37.6%。歐盟並將在10月底完成調查、提交成員國決定是否長期加徵此懲罰性關稅。