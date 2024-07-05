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美將6家陸企移出「未經核實清單」 包括鴻海2子公司

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美將6家陸企移出「未經核實清單」 包括鴻海2子公司。聯合報資料照片
美將6家陸企移出「未經核實清單」 包括鴻海2子公司。聯合報資料照片

美國商務部工業和安全局（BIS）3日頒布新的規則，修改了「出口管理條例」（EAR），將8家實體從「未經核實清單」（Unverified List）中刪除。被移出的8家實體中，1家來自阿拉伯聯合大公國、1家來自俄羅斯、6家來自大陸。

其中包括鴻海集團旗下生產網通、伺服器等當紅產品的天津富聯精密電子，以及南寧富桂精密工業2家子公司。

根據官網，本次被移除「未經核實清單」的6家大陸實體名單，分別是天津富聯精密電子、南寧富聯富桂精密工業、廣州信維電子科技、廣州芯雲智慧科技、深圳嘉立創科技集團、 西安儀爾達科技。

2023年12月19日，BIS新列入「未經核實清單」的13家大陸公司中，就包括天津富聯精密電子、南寧富聯富桂精密工業、廣州芯雲智慧科技、深圳嘉立創科技集團，以及西安儀爾達科技。廣州信維電子科技於2023年3月23日被列入該清單。

這是台資上市櫃公司關係企業首度遭列入清單，也是鴻海集團首度捲入美國貿易觀察／管制名單當中。

集微網報導，去年對於美國商務部將13家大陸企業列入出口管制「未經核實清單」一事，大陸商務部新聞發言人回應道：「中方注意到有關情況。美方做法罔顧雙方合作事實、損害雙方合作基礎，阻礙企業開展正常經貿活動，破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對，美方應立即停止對大陸企業的無理打壓。中方將堅決維護大陸企業的合法權益。」

路透曾報導，「未經核實清單」是美國用來阻止敏感商品和技術落入不當對象的工具之一。業界認為，美方當時最新名單代表網通、伺服器等產品進入美方「雷達區」。

被列入「未經核實清單」的實體，如果想要從美國或者使用美國技術的第三方獲得任何商品或技術，必須向美國商務部提供詳細的信息和證明，以證明出口行為不會損害美國的利益。

俄羅斯 深圳 美國

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