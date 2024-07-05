中國央行借數千億國債 分析指為提升長期收益率

中國人民銀行（央行）已與多家金融機構簽訂債券借入協議，可用規模達人民幣數千億元。金融機構人士分析稱，此舉將增強中國人民銀行管理長期收益率的能力。

綜合財聯社、第一財經等陸媒報導，今天中國人民銀行確認消息，表示已與幾家主要金融機構簽訂債券借入協議，目前估計可供出借的中長期國債約人民幣數千億元，將採無固定期限、信用方式借入國債，且將視債券市場運行情況，持續借入並賣出國債。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔稱，中國人民銀行與主要國有銀行就借入國債達成協議，將增強其管理長期收益率曲線的能力，央行仍將重點放在曲線10至30年期限的部分，較少關注短端。

中信證券首席經濟學家明明表示，中國人民銀行表明將採「無固定期限」的借券方式，意味著央行對收益率曲線的控制將不會侷限在某一期限品種，會更著重在完整控制一條斜向上的收益率曲線；而採取「信用方式」介入國債，也代表央行不會向融出國債的銀行提供質押品，過程不會實現流動性投放。

上海證券分析師張河生認為，短期內中國人民銀行仍將國債買賣作為流動性管理工具，等淨買入國債的量足夠大，才會逐步將其作為基礎貨幣投放手段，因此不能太早期待中國人民銀行持續大量淨買入國債。

上海某商業機構交易員表示，從市場角度來看，估計中國人民銀行操作量不可能太大，會是一個定期的提示訊號，但不會成為常態化的利空消息來源，市場容易消化。

自今年以來，中國人民銀行多次提及對長期收益率的關注。在第1季貨幣政策例會時提出「關注長期收益率變化」，並在報告的專欄指出，市場缺乏安全資產對長期國債收益率產生影響。

中國人民銀行行長潘功勝也曾在陸家嘴論壇上提到，「當前特別是要關注一些非銀主體大量持有中長期債券的期限錯配和利率風險，保持正常向上傾斜的收益率曲線」。