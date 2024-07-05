特斯拉人形機器人Optimus第2代 在上海首度亮相

2024世界人工智慧大會（WAIC）暨人工智慧全球治理高級別會議正在上海舉行，特斯拉人形機器人Optimus第2代（OptimusGen 2）首度亮相；特斯拉預計明年限量生產1000個機器人。

特斯拉人形機器人Optimus第2代在2024 WAIC世博展覽館區第1次亮相，其高約173公分、重約56公斤，行走速度每小時8公里，可搬運重物、可輕握雞蛋。特斯拉也在現場展示賽博越野旅行車、完全自動駕駛能力（FSD）等最新成果。

特斯拉展區人員對中央社介紹Optimus第2代。他說，現場所看到的Optimus第2代為模型；介紹影片中現身的，則是真正的Optimus第2代。Optimus第2代會跳舞、會走路，其較第1代重量減輕10公斤、行走速度提升30%。

他表示，Optimus第2代更貼近人類外型，行走速度設計在每小時8公里，原因在於這個速度比真人行走速度再快一些，「我們不希望機器人成為危險的存在」；Optimus具備強大學習能力，只要看個影片就可以學習、進化。

他說明，Optimus已經具備執行生產任務能力，現在有兩個這樣的機器人在美國工廠從事生產，其可以搬運電池，也可以拿起雞蛋，對於力道的控制非常地好，計畫明年將限量生產1000個機器人，放在美國特斯拉工廠執行生產任務。

他指出，期望Optimus售價可以落在美金2萬元（約新台幣65萬元）左右，也就是說，只要買得起一輛車，一定也可以買回一個機器人，最終目標希望機器人進入一般家庭，幫人類遛狗、做飯、洗衣服，「還有做那些枯燥乏味的工作」。

2024 WAIC展場陳列「十八金剛：眾創未來—人形機器人先鋒陳列」，共計18個來自不同廠商機器人現場演示揮手、作揖等動作。

上海清寶引擎機器人有限公司推出仿真人臉外型機器人「清寶」，其也陳列在「十八金剛」展區中。

上海清寶引擎機器人有限公司副總裁張杰東對中央社表示，「清寶」機器人為第8個版本，這款機器人有雲端大腦、行走技術等，目前應用場景廣泛，包括博物館、展會、展覽等。

他強調，這款機器人具備走入人類生活的能力，可以做些拿碗筷、拿湯匙等協助生活起居工作；其具有人際交流能力，可以有眨眼睛等微小表情，另也能發揮情感陪伴作用，可以與獨居老人作伴，提醒吃藥、喝水等。

張杰東指出，期待機器人產品可以走入一般家庭，只要做到大規模生產，機器人售價一定會下降。目前人工智慧領域可分為中國、美國兩大陣營，「十八金剛」展區代表了中國的先進技術，「我們的機器人使用國產晶片，其他零組件也全是國產自主研發」。