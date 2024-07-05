傳輝達將在中國銷售H20晶片 報告估銷售額近4千億

據半導體研究與顧問公司SemiAnalysis發布報告預估，輝達有可能在今年於中國銷售超過100萬顆H20晶片，在中國市場的銷售額有望達到120億美元（約新台幣3890億元）。

綜合第一財經、財聯社等陸媒報導，輝達（Nvidia）將於未來數月在中國交付超過100萬顆H20晶片，這些晶片的設計不受美國出口禁令影響。據了解，每顆H20晶片的售價約在1萬2000至1萬3000美元之間。

半導體研究公司SemiAnalysis創辦人巴特爾（DylanPatel）曾在一份報告中表示，由於H20晶片內存容量更高，製造成本會比H100晶片更高，但H20晶片的售價大約是H100晶片的一半，輝達在利潤方面做出妥協。

另外，摩根士丹利（Morgan Stanley）在本週發布的研報中，對H20晶片的出貨情況給予積極評價，並強調「中國市場的需求強勁」。

業內人士表示，H20晶片是輝達在中國推出的一款主打性價比的晶片，儘管該晶片剛在中國推出時，過程並不順利，因為中國客戶大多認為該產品的性能受限，但隨後更多測試證明這款產品仍具有優勢。

中國是輝達的第三大市場，銷售額占公司收入的1/5，但華府自去年10月擴大對中國的出口管制，使得輝達的先進晶片銷往中國受到更多限制，造成其在當地業務受到打擊。