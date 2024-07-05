歐盟啟動電動車加稅 中國商務部與多家車企皆反對

歐盟自今日起對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅。中國商務部發言人何亞東昨日對此表示強烈反對，並希望在終裁之前盡快達成雙方可接受的解決方案。多家中國車企與受關稅影響的德國BMW也表示反對。

歐盟自今日起對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅，為期最長4個月，稅率最高為37.6％。歐盟並將在10月底完成調查、提交成員國決定是否長期加徵此懲罰性關稅。

中國商務部4日下午舉行例行新聞發布會，發言人何亞東表示，對於歐盟對中電動汽車反補貼調查，中方已多次表示強烈反對，主張通過對話協商妥善處理經貿摩擦。

何亞東並指出，商務部部長王文濤在6月22日與歐盟負責貿易政策的執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）視訊會談後，針對此案展開磋商。截至目前，中歐技術層面已舉行多輪磋商。

何亞東指出，目前距終裁還有4個月窗口期。希望歐方同中方抓緊推進磋商進程，基於事實和規則，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

另外澎湃新聞報導，已有多家中國車企對此做出回應。如此次被加徵最高額37.6％關稅的國營上海汽車集團對歐盟的決定深感失望，並表示，此舉違背市場經濟原則和國際貿易規則，對全球汽車產業鏈和中歐經貿穩定產生不利影響。

被加徵19.9％關稅的吉利控股集團也表示，歐盟委員會對中國電動汽車加徵關稅是錯誤的決策，加徵關稅將損害歐洲自身利益，同時也會阻礙中歐經貿發展。

反補貼調查和措施也涵蓋在中國設廠生產後出口到歐盟的歐美日汽車品牌，包括德國的BMW被加徵20.8％關稅。

路透社3日報導，BMW執行長齊普策（OliverZipse）再次發表聲明，表示這些關稅「完全行不通」，認為此舉無助增加歐洲汽車製造商的競爭力，反而損害全球企業的利益，且還會延緩歐洲交通行業的低碳發展進程。

德國汽車工業協會（VDA）也於3日發表聲明，敦促歐盟取消關稅。該協會數據表明，去年德國對中國汽車出口額是中國進口額的3倍，零件供應商出口額是進口額的4倍，他們擔心此舉有可能引來中國報復性關稅，對德國汽車工業造成嚴重打擊。