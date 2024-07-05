免簽帶動訪陸潮 2024上半年外國人入境大陸年增152%

大陸國家移民管理局5日發布2024年上半年移民管理工作主要數據。1至6月，全國移民管理機構共查驗出入境人員2.87億人次，年增70.9%，其中內地居民1.37億人次，港澳台人員1.21億人次，外國人2922萬人次。

據新華社報導，2024年上半年，大陸全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，年增152.7%。其中通過免簽入境854.2萬人次，佔比52%，年增190.1%。大陸國家移民管理局預計今年下半年外國人訪陸熱度將持續升溫。

大陸從去年11月開始對部分國家實施144小時過境免簽政策，外國旅客可免辦簽證在規定區域內停留不超過72小時或144小時，包括北京、天津、上海和南京等超過20個城市。該政策適用範圍目前已開放54個國家。讓一些原本計畫前往日韓或東南亞的西方旅客，將大陸加入行程中。

根據數據，簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證143.1萬人次，與去年同期相比基本持平；簽發口岸簽證68.6萬證次，年增267.9%，為在陸外國人辦理停留居留證件38.8萬人次，年增2.4%。

1月至6月，大陸全國移民管理機構依法嚴厲打擊妨害國（邊）境管理犯罪，持續深化「三非」（非法入境、非法居留、非法就業）外國人治理，共偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件1.8萬起、抓獲違法犯罪嫌疑人3.4萬餘人，其中採取刑事強制措施2.9萬餘人、行政查處4800餘人，搗毀中轉接應窩點105處，查扣涉案交通運輸工具699輛（艘）。

另外，查獲「三非」外國人約4.1萬人，對其中符合法定情形的一萬多人予以遣送出境；查破毒品案件298起379人，其中萬克以上案件66起，繳獲各類毒品4.8噸；嚴打整治邊境地區槍爆、走私違法犯罪，查繳槍支786支、子彈2.6萬發，查扣走私貨物案值人民幣6.4億元。