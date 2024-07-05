大陸國務院副總理：「十年磨一劍」實現高科技自主

大陸國務院副總理丁薛祥3日至4日在天津調研，他強調，要以「十年磨一劍」的堅定決心和頑強意志，加快實現大陸高水平科技自立自強。

丁薛祥本次參訪前往大陸國家超級計算天津中心、中國科學院天津工業生物技術研究所和天津大學，調研基礎研究、科教融合等情況。並到中國汽車技術研究中心有限公司、飛騰信息技術有限公司、深之藍海洋科技股份有限公司。

在科學基礎研究方面，丁薛祥強調，要把提升原始創新能力擺在更加突出的位置，加大基礎研究支持力度，夯實科技創新根基。充分發揮新型舉國體制優勢，加快關鍵核心技術攻關。完善科教協同育人機制，推動形成教育發展、科技創新、人才培養的良性循環。

在企業自主創新方面，丁薛祥表示，要抓好增加高質量科技供給、強化企業科技創新主體地位、促進科技成果轉化應用等重點工作，推動科技創新和產業創新深度融合。加強共性技術研發，完善檢驗檢測、標準認證等服務。

丁薛祥並前往天開高教科創園參訪，了解科技金融服務等情況，他表示，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，推動科技成果盡快從樣品變成產品、形成產業，政府和市場要共同發揮作用，科學家、投資家、創業家要共同努力。