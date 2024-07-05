快訊

千金台積電買不下手…26檔含積量ETF！ 00905免1.5萬輕鬆參與市場

比行政大逃亡更悲哀是失去價值 她們辭教職盼找回自我

名醫母親白天絕不上床睡覺，只為訓練「一件事」！

大陸國務院副總理：「十年磨一劍」實現高科技自主

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥3日至4日在天津調研。（圖／取自新華社）
大陸國務院副總理丁薛祥3日至4日在天津調研。（圖／取自新華社）

大陸國務院副總理丁薛祥3日至4日在天津調研，他強調，要以「十年磨一劍」的堅定決心和頑強意志，加快實現大陸高水平科技自立自強。

丁薛祥本次參訪前往大陸國家超級計算天津中心、中國科學院天津工業生物技術研究所和天津大學，調研基礎研究、科教融合等情況。並到中國汽車技術研究中心有限公司、飛騰信息技術有限公司、深之藍海洋科技股份有限公司。

在科學基礎研究方面，丁薛祥強調，要把提升原始創新能力擺在更加突出的位置，加大基礎研究支持力度，夯實科技創新根基。充分發揮新型舉國體制優勢，加快關鍵核心技術攻關。完善科教協同育人機制，推動形成教育發展、科技創新、人才培養的良性循環。

在企業自主創新方面，丁薛祥表示，要抓好增加高質量科技供給、強化企業科技創新主體地位、促進科技成果轉化應用等重點工作，推動科技創新和產業創新深度融合。加強共性技術研發，完善檢驗檢測、標準認證等服務。

丁薛祥並前往天開高教科創園參訪，了解科技金融服務等情況，他表示，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，推動科技成果盡快從樣品變成產品、形成產業，政府和市場要共同發揮作用，科學家、投資家、創業家要共同努力。

科技股 高教

延伸閱讀

到2026年 陸將訂逾50項AI標準

臉書演算法恐侵隱私 巴西決禁取用貼文

完善科技金融 陸發布「施工圖」

「深中通道」今日通車 港媒：陸國家領導人將出席

相關新聞

大陸國務院副總理：「十年磨一劍」實現高科技自主

大陸國務院副總理丁薛祥3日至4日在天津調研，他強調，要以「十年磨一劍」的堅定決心和頑強意志，加快實現大陸高水平科技自立自...

免簽帶動訪陸潮 2024上半年外國人入境大陸年增152%

大陸國家移民管理局5日發布2024年上半年移民管理工作主要數據。1至6月，全國移民管理機構共查驗出入境人員2.87億人次...

人工智能大模型「走進百姓家」

「早上好！」拉開車門，車內響起輕柔問候。「我感到有一點熱。」坐進主駕，空調自動送出涼風。愈來愈多中國大陸的智能汽車能夠像...

到2026年 陸將訂逾50項AI標準

根據大陸工業和信息化部消息，大陸工業和信息化部、中央網信辦、國家發展改革委、國家標準委等四部門近日聯合發文提出，到202...

海南自貿港 在德國辦推介會

「投資中國」海南自由貿易港歐洲推介會3日在德國法蘭克福舉行，歐洲知名企業、商協會團體代表等各界人士超500人參加。

歐盟對陸電動車 今起加稅最高37.6%

儘管中國大陸和歐盟自上月起啟動協商，歐盟仍將對大陸進口電動車加徵最高百分之卅七點六的臨時反補貼關稅，從今日起實施，為期四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。