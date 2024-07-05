世界人工智慧大會開幕 李強提出發展AI三建議

大陸國務院總理李強昨（4）日在2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）開幕式上表示，各國應該相互協作，促進技術聯合克服難關、數據跨境流動、社會自由貿易和設施互聯互通，並加強技術研究和人才交流合作，共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。

人工智慧領域已成為美中科技戰的新戰場，美國陸續祭出從技術到投資的管控。在此之際，2024世界人工智慧大會開幕式昨在上海登場，李強出席並發表主旨演講時作出上述表示。這是大陸國務院總理首次出席世界人工智慧大會。

李強提出三點建議，第一是深化創新合作，釋放智慧紅利。

他表示，各國在人工智慧的技術、數據、市場等方面各有優勢，彼此應該相互協作形成合力，以共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。

第二是推動普惠發展，彌合智慧鴻溝。李強指出，當前人工智慧使用成本比較高，要積極地推進網路、算力、數據的普惠化，為廣大中小企業和普通民眾提供低門檻、低價格的人工智慧服務。

第三是加強協同共治，確保智慧向上。李強指出，人工智慧帶來的風險是全球性的共同挑戰，各方應推動建立普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範。

世界人工智慧大會7月4日至6日在上海舉行，本屆大會以「以共商促共用 以善治促善智」主題，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域進行討論。

此次大會首次同期召開人工智慧全球治理高階會議。