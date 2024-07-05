陸系品牌電動車 歐洲5月銷售量持平

歐洲電動車市場普遍低迷之下，中國大陸電動車品牌5月穩住一席之地，在整個歐洲電動車市場保持8.7%的市占率。

據研究機構Dataforce數據，中國品牌5月占歐洲電動車銷量比率和去年大致相當，不過，整體交車量下降12%至13,390輛，減幅略超過歐洲市場整體電動車的11%。

2019年以來，上汽集團打出英國MG的招牌，率大陸汽車製造商攻占歐洲市場。大陸電動車在歐洲攻城掠地，也引發歐盟啟動補貼調查，本周公布的調查結果顯示，會將目前10%的關稅稅率，最高調升至47.6%。

這些關稅也適用於包括BMW的iX3 SUV、雷諾的Dacia Spring及特斯拉的Model 3等在大陸製造的車款。

據汽車顧問公司Jato Dynamics估計，歐洲銷售的電動車中，近五分之二在大陸製造。