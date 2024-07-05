比亞迪第800萬輛車出廠
比亞迪昨（4）日在泰國羅勇府舉行泰國工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線出廠儀式，代表著比亞迪開啟全球化新篇章，出海戰略再次提速。
中國網報導，比亞迪泰國工廠從開工到投產歷時僅16個月，年產能約15萬輛，包含整車四大工藝和零部件工廠，比亞迪也成為全球首家達成第800萬輛新能源汽車下線出廠的車企，海豚車型也在泰國工廠亮相。
比亞迪董事長王傳福表示，作為全球新能源汽車冠軍，近年來比亞迪大力拓展海外市場，布局泰國市場僅兩年時間，便迅速贏得泰國市場的認可，已累計18個月獲得泰國純電動車銷量冠軍，如今在泰國每賣出三台純電動車，就有一台是比亞迪。未來，比亞迪將在泰國推出更多純電動車型，並引入插混車型，把泰國一流的汽車製造能力與比亞迪領先的新能源技術結合起來，助力泰國汽車產業鏈轉型升級。
目前，比亞迪新能源汽車已遍及全球88個國家和地區，400多個城市。除泰國外，比亞迪還在巴西、匈牙利、烏茲別克等國設有乘用車生產基地。
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