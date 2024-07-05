歐盟對陸電動車加稅 陸商務部：加速磋商 化解爭議

儘管中國大陸和歐盟自上月起啟動協商，歐盟仍將對大陸進口電動車加徵最高37.6%的臨時反補貼關稅，從今（5）日起實施，為期四個月。

大陸商務部昨（4）日表示，中歐已舉行多輪諮詢，目前距「終裁」還有四個月窗口期，希望歐方同中方相向而行，展現誠意，抓緊推進磋商進程，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

歐盟對陸製電動車加徵關稅概況

歐盟執委會去年10月對大陸電動車發起反補貼調查，並在今年6月12日發布初裁結果表示，擬自7月4日起對從大陸進口電動車加徵反補貼關稅。路透報導，歐委會昨通知大陸車廠將從5日起徵收額外關稅，部分稅率較初裁公布的幾乎雷同，而此次加稅措施並不回溯。

據通知，比亞迪、吉利、上汽集團分別加徵17.4%、19.9%、37.6%臨時關稅。被歐盟視為配合反補貼調查的公司，包括西方汽車製造商特斯拉和BMW，將加徵20.8%的關稅，不配合的加徵37.6%的關稅。而這是附加在歐盟對汽車徵收10%標準關稅的基礎上，故最高關稅額將達47.6%。

在歐盟6月公布加稅計畫後，大陸商務部與歐委會商定基於事實和規則兩大支柱，就妥善處理電動車反補貼關稅一案立即啟動磋商。大陸商務部發言人何亞東昨透露，截至目前，中歐技術層面已舉行多輪諮詢。

此次加徵關稅屬於臨時關稅，最長為期四個月。路透指出，隨著北京方面威脅進行大範圍的報復，預計雙方將繼續進行密集談判。歐盟將在11月2日前作出最終裁決。不過，歐委會副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯昨向彭博社稱，中國沒有理由報復，「我們的目標是確保公平競爭及其環境」。

何亞東稱，歐盟一些成員國政府和主要汽車企業已多次明確反對歐盟對大陸電動車實施反補貼措施，中方希望歐方認真聽取盟內呼聲，理性、務實地與中方磋商，避免反補貼措施傷害中歐汽車業互利合作和共同發展。

德國汽車工業協會近日聲明，對大陸新能源汽車加徵關稅，將損害在陸經營的歐美廠商利益。BMW指加徵關稅將損害全球企業利益。德國、瑞典、等國則擔心大陸報復而不贊成加徵關稅。