聽新聞
test
0:00 / 0:00

義商業部長抵北京 傳尋求電動車合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

義大利商業與製造業部長烏爾索昨抵北京，開始為期兩天訪中行程。義大利政府稱，此次訪問目的是促進義中關係的平衡，為兩國開拓工業合作的新路徑奠定基礎。這也是義大利去年決定不續簽「一帶一路」備忘錄後，首次有部長訪問北京。

德國之聲指出，負責商貿製造的部長在歐洲對中國電動汽車開始徵收臨時關稅的敏感時刻訪中，除了為義大利總理梅洛尼訪中鋪路外，也被認為將重點與中方討論雙方關注的綠色技術和電動汽車領域的工業合作。

綜合香港01和義媒報導，梅洛尼預計七月底率政商代表團訪中，烏爾索此訪可能是為梅洛尼鋪路。

義大利知名漢學家、前駐中使館文化參贊郗仕分析，改善兩國關係，加強商貿往來，並找到一個新的平衡，無疑是這次梅洛尼訪中的主要目的。

郗仕說，與德國和法國差不多，儘管義大利在俄烏戰爭、貿易赤字和智財權等問題上對中國有很多不滿，但都希望能在雙邊關係中找到一個「既要也要」的平衡點，即一方面希望中方理解義大利作為北約成員國和歐盟成員國在烏克蘭戰爭及台海和平問題上，必須擁有的基本立場和應盡義務，另外一方面也會在退出一帶一路之後爭取改善雙邊貿易環境，力爭吸引中國投資和增進貿易，減少貿易赤字，特別是促進和保障義大利葡萄酒和農副產品的出口等。

根據義大利政府網站消息，烏爾索訪問大陸期間，將會與大陸工信部長金壯龍以及多位大陸工業和汽車企業高層會面。

近月來，烏爾索已在羅馬接待數十間大陸公司，包括奇瑞和東風汽車等。

梅洛尼 義大利 電動汽車

延伸閱讀

美中兩國緊盯電動車技術突破 電池成主要關鍵

《腦筋急轉彎2》配音正爆！來認識義大利版「阿廢」：歐陸最美星二代、身材超辣還是時尚寵兒

歐盟開綠燈 德國漢莎航空將入股義大利航空

美國Lexus取得有史以來最好的半年銷售成績 最大貢獻來自TX及電動車

相關新聞

歐盟對陸電動車加稅 陸商務部：加速磋商 化解爭議

儘管中國大陸和歐盟自上月起啟動協商，歐盟仍將對大陸進口電動車加徵最高37.6%的臨時反補貼關稅，從今（5）日起實施，為期...

人工智能大模型「走進百姓家」

「早上好！」拉開車門，車內響起輕柔問候。「我感到有一點熱。」坐進主駕，空調自動送出涼風。愈來愈多中國大陸的智能汽車能夠像...

到2026年 陸將訂逾50項AI標準

根據大陸工業和信息化部消息，大陸工業和信息化部、中央網信辦、國家發展改革委、國家標準委等四部門近日聯合發文提出，到202...

海南自貿港 在德國辦推介會

「投資中國」海南自由貿易港歐洲推介會3日在德國法蘭克福舉行，歐洲知名企業、商協會團體代表等各界人士超500人參加。

歐盟對陸電動車 今起加稅最高37.6%

儘管中國大陸和歐盟自上月起啟動協商，歐盟仍將對大陸進口電動車加徵最高百分之卅七點六的臨時反補貼關稅，從今日起實施，為期四...

義商業部長抵北京 傳尋求電動車合作

義大利商業與製造業部長烏爾索昨抵北京，開始為期兩天訪中行程。義大利政府稱，此次訪問目的是促進義中關係的平衡，為兩國開拓工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。