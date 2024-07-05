歐盟對陸電動車 今起加稅最高37.6%

儘管中國大陸和歐盟自上月起啟動協商，歐盟仍將對大陸進口電動車加徵最高百分之卅七點六的臨時反補貼關稅，從今日起實施，為期四個月。大陸商務部昨表示，中歐已舉行多輪諮詢，目前距「終裁」還有四個月窗口期，希望歐方同中方相向而行，抓緊推進磋商進程，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

歐盟執委會去年十月對大陸電動車發起反補貼調查，並在今年六月十二日發布初裁結果表示，擬自七月四日起對從大陸進口電動車加徵反補貼關稅。路透報導，歐委會昨通知大陸車廠將從今日起徵收額外關稅，部分稅率與初裁公布的幾乎雷同，而此次加稅措施並不回溯。

據通知，比亞迪、吉利、上汽集團分別加徵百分之十七點四、百分之十九點九、百分之卅七點六臨時關稅。其他配合調查但未被抽樣的車商稅率百分之廿點八，其餘則為百分之卅七點六。而這是附加在歐盟對汽車徵收百分之十標準關稅的基礎上，故最高關稅額將達百分之四十七點六。

在歐盟六月公布加稅計畫後，大陸商務部與歐委會商定基於事實和規則兩大支柱，就妥善處理電動車反補貼關稅一案立即啟動磋商。大陸商務部發言人何亞東昨透露，截至目前，中歐技術層面已舉行多輪諮詢。

此次加徵關稅屬於臨時關稅，最長為期四個月。路透指出，隨著北京方面威脅進行大範圍的報復，預計雙方將繼續進行密集談判。歐盟將在十一月二日前作出最終裁決。不過，歐委會副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯昨向彭博社稱，大陸沒有理由報復，「我們的目標是確保公平競爭及其環境」。

何亞東昨還稱，歐盟一些成員國和主要車企已明確反對歐盟對大陸電動車實施反補貼措施，中方希望歐方認真聽取盟內呼聲，理性務實與中方磋商，避免反補貼措施傷害中歐汽車產業的互利合作和共同發展。

德國汽車工業協會三日聲明，對大陸新能源汽車加徵關稅，將損害在陸經營的歐美廠商利益。瑞典、匈牙利等國則擔心大陸報復而不贊成加徵關稅。

面對歐盟針對大陸電動車加徵臨時性關稅，不少過去主要拓展歐洲、東南亞等海外市場的大陸電動車製造商，漸漸選擇開闢新市場。日經亞洲報導，合眾汽車旗下的電動車廠哪吒汽車，六月在肯亞開設其在非洲的第一間經銷店；小鵬汽車六月也宣布開始在埃及銷售兩款電動車。