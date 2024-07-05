陸金融業年薪傳訂「天花板」 新措施可能溯及既往

經濟日報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸金融界再傳「共同富裕」新舉措，限制員工年薪上限在人民幣300萬元。圖為北京金融街一尊金牛雕塑。 （中新社）
大陸金融界再傳「共同富裕」新舉措，限制員工年薪上限在人民幣300萬元。圖為北京金融街一尊金牛雕塑。 （中新社）

大陸官方近年高喊「共同富裕」，傳出即將有新舉措，限制金融機構的年薪上限在人民幣300萬元（約合台幣1,344萬元）的規模，甚至有一些大型券商已經制定並實施薪資上限的措施。

港媒《南華早報》援引「消息人士」說法指出，大陸計畫將金融從業人員的年薪上限控制在人民幣300萬元左右，因為在經濟成長持續低迷的情況下，政府準備加大力度消除該行業的奢侈和享樂主義，並縮小貧富差距。

據指出，此舉是響應中共總書記習近平「共同富裕」倡議的最新舉措。這項限制將適用於所有國有券商、共同基金公司和銀行，私人投資者支持的金融機構除外，消息人士並補充說，這些資訊「並不打算公開」。

值得注意的是，這項措施將「追溯實施」，意味著過去幾年收入超過人民幣300萬元的人可能必須將多餘的錢退還給公司。

據港媒報導，大陸四大國有銀行中，最高薪的員工通常為資管方面的業務人員或境外機構人員，從其2023年年報可以看到，四大國行去年最高薪的員工年領人民幣800萬至2,500萬元。

一位消息人士稱，一些大型金融公司，包括頂級共同基金公司，已經加強了對費用報銷的審查，因為這些費用報銷被用作一種「隱蔽工資」支付形式，以規避監管。另一位消息人士稱，一些大型券商已制定了實施薪資上限的措施，而其餘券商尚未制定計畫。

此外，遭受三年熊市和房地產市場低迷打擊的金融業獲利能力不斷萎縮，也促使企業緊縮預算，避免大幅加薪和發放獎金。《南華早報》和金融數據供應商萬得資訊（Wind）彙整的數據顯示，2023年大陸經紀業連續第二年降薪，前十名公司降薪幅度介於1.2%至27%之間。

報導提到，今年已有30多位大陸業內官員受到調查，最新的一位是江蘇省證監局長凌峰。2023年至少有101名官員被調查，其中包括中國銀行原董事長劉連舸、中國光大集團原董事長李小鵬等人。

人民幣 券商 薪資

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