泰國市場潛力大 董座王傳福：每賣三輛新能源車一輛是比亞迪

比亞迪4日在泰國羅勇府舉行泰國工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線出廠儀式，比亞迪董事長王傳福表示，泰國新能源汽車滲透率已達12%，根據經驗，新能源車市佔率臨界點為10%，泰國新能源產業將迎來黃金發展期。

根據第一財經報導，Autolife公布的泰國汽車全年銷售數據，2023年泰國純電動汽車累計銷量超7.63萬輛，年增達684%，純電動車銷量佔比上升至12%。2024年1到5月，比亞迪海豚、海豹兩款車型累計銷量位居泰國新能源汽車市場前兩名，在當地市場佔有率超32%。

王傳福表示，比亞迪在2022年正式進入泰國市場。目前在泰國新能源汽車消費市場份額約為41%，每賣三輛新能源汽車就有一輛是比亞迪生產。從 2023年1月至今，比亞迪已連續 18 個月蟬聯泰國新能源銷量冠軍。比亞迪計劃未來將插電式混合動力車型引入泰國市場，進一步推動本土化研發。

第一財經指出，近年來比亞迪、廣汽埃安、哪吒汽車等多家大陸新能源車企注意到泰國市場的巨大潛力，紛紛前往泰國投資建廠。2022年，比亞迪投資人民幣69.48億元建設東南亞首家電動車工廠，其他車企則是在泰國市場推出多款車型。

為在激烈競爭中奪得市場份額，比亞迪在泰國當地延續在大陸的降價策略。今年2月底，比亞迪ATTO 3標準續航2024款開放預售，增配降價，補貼後售價約為89.99萬泰銖（約合新台幣80萬元），且現款海豚、海豹車型開放限時優惠。降價措施再度為比亞迪贏得泰國市場份額，比亞迪海豚車型5月銷量近3個月以來首次超過千輛。

2024年5月泰國電動汽車銷量約5,474輛，年減21.%，月增33.9%。泰國汽車工業集團主席顧問素拉蓬・派西特帕塔納蓬表示，銷量下滑是由於當地金融機構收緊汽車貸款審批，以及2024年財政預算推遲導致經濟增長放緩。除此之外，泰國對新能源汽車的補貼將有所降低。2024年到2027年，泰國政府將為購買新能源汽車的消費者提供每輛最高10萬泰銖的購車補貼，較此前減少5萬泰銖。