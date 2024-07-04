寧德時代搶進商用車電池市場 200度電跑500公里

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寧德時代搶進商用車電池市場。（取自澎湃新聞）
寧德時代搶進商用車電池市場。（取自澎湃新聞）

寧德時代4日發表新能源商用車電池新品牌─寧德時代天行，強調是全球首款4C超充輕型商用車動力電池，為物流行業商用車最高能量密度。

澎湃新聞報導，寧德時代商用車事業部CTO高煥表示，寧德時代天行有2款產品，天行L-超充版是全球首款4C超充輕型商用車動力電池，可以在12分鐘快速補能60%，電池系統能量密度達到155 Wh/kg，具備140度電池容量，並能夠在車輛滿載、高速時速80km/h的真實工況實現350km續航。

天行L-長續航版則能夠在車輛滿載、高速時速80km/h的真實工況下，達到一次充電500km的超長續航，同時電池容量高達200度，系統能量密度達200Wh/kg，為物流行業商用車最高能量密度，體積利用率也大幅提升。

兩款產品都應用行業領先的無熱擴散技術，採用航空級隔熱材料，長續航版更是實現了物流行業內三元材料最大電量的無熱擴散。電池負極材料採用了新型低鋰耗石墨，結合仿生自修復SEI鈍化膜，讓電池在實現4C超充的基礎上同時實現循環壽命提升100%。

此外，寧德時代天行系列電池還採用了CTP3.0無模組極限成組技術，通過拓撲結構優化，大幅提升成組效率，同時還實現了雙層大面液冷，以超高能量密度和高效熱管理效率，顯著提升了續航表現。

寧德時代也公布天行L系列產品解決方案，提供30-200度電、實況續航150-500公里的系列化產品，並且全系快充，支持增程應用，力求覆蓋物流行業全場景。

據高煥介紹，天行電池發布即量產，目前已經和包括福田、吉利、東風、一汽解放、江淮汽車、慶鈴汽車等在內的13家車企的21款車型合作。

商用車每日工作時間較長，且發動機碳排量和油耗較大，大陸商用車保有量僅為全部汽車保有量的12%，碳排放卻占大陸55%。據預測，到2060年，商用車保有量將從目前的3,100萬輛左右持續增長至4,000萬至5,200萬輛，商用車減碳壓力驟增。然而，商用車的電動化，又比乘用車更加艱難。

業內人士介紹，商用車對成本和經濟性有著較高要求，商用車碳中和的路線也更為複雜，車輛電池的續航能力、補能效率及壽命也成為了新能源商用車市場發展的一大掣肘。以城際物流車輛為例，由於城際物流始發地與目的地距離較長，物流車需要長續航電池支撐車輛往返，否則可能因電量耗盡掛在路上。

寧德時代天行L-長續航版對於更長里程的運輸需求來說更合適，例如從北京到呼和浩特、從昆明到貴陽，500km超長續航能夠跑到底，中間不用充電。不僅如此，長續航版電池系統能量密度達200Wh/kg，是目前輕型商用車電池最高能量密度，整車降重300公斤，自重更輕，能夠更好應用於重載及重度使用場景。

在電池壽命方面，由於兩款電池均實現8年80萬公里的超長壽命。電池保固覆蓋車輛全生命週期，實現車電同壽，在二手買賣時也可以有更好的價錢。

相較於日趨飽和的新能源乘用車市場，新能源商用車市場仍然潛力巨大。據乘聯會秘書長崔東樹透露，2024年1-5月份，新能源商用車在商用車滲透率達到15%的水準，其中5月新能源滲透率達到19%，相對於去年5月的9%，提升10個百分點，新能源輕客等市場的表現相對較強。未來市場仍蘊藏著廣闊的增長空間。

對應電池需求，中國動力電池產業創新聯盟預計，2024年中國動力電池全年裝車需求為527GWh，年增35.9%，預計2024年新能源商用車裝車需求將達到43.3GWh。

寧德時代此次重磅推出更新換代的天行系列產品，更重要的意義，是借助行業龍頭的技術、產能、品牌、市場優勢，撬開阻礙新能源商用車行業發展道路上長久以來的頑固巨石，使行業煥發出新的蓬勃生機。

值得一提的是，寧德時代天行電池產品具備當下最前沿的V2G（意指汽車給電網送電）相容能力，能夠從全域出發，將各個環節的技術和管道打通，展現出更多元收益的可能性，例如當缺電的時候，汽車給電網送電也能夠賺錢。

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