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特斯拉首列大陸政府採購名單 採購中心：特斯拉屬國產車

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會，特斯拉汽車展台。圖／取自澎湃新聞
上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會，特斯拉汽車展台。圖／取自澎湃新聞

江蘇政府採購網《江蘇省黨政機關、事業單位及團體組織2024-2025年度新能源汽車框架協議採購入圍公告(三)》顯示，特斯拉Model Y進入江蘇省政府新能源用車採購目錄，為特斯拉在大陸首例進入政府採購名錄的案例。

江蘇省政府採購中心向澎湃記者表示，這次採購為特斯拉主動報名，採購中心根據參數和價格兩個維度評判，認可特斯拉入圍資格。採購入圍名單還包括問界 M7、阿維塔 11、深藍 SL03、深藍 S7、智己 LS6、智己 L7、銀河 L6、銀河 E8 行政版、幾何 E、幾何 G6、沃爾沃 XC40、曹操 60 等車型。

根據框架協議徵集公告附件、開放式框架協議採購徵集文件第四章採購需求技術要求顯示，越野車含SUV的技術要求為：5座-7座，軸距大於2600mm（含），純電續航里程≥400KM、增程式≥100KM、插電≥60KM，快充時間不大於0.8小時達到快充電量80%。價格方面，採購最高限價為人民幣25萬元。特斯拉Model Y這款車型符合上述條件因此可被列入採購名單中。

列入採購名單是否意味一定會被採購？江蘇省政府採購中心工作人員表示，具體仍視各級機關事務管理局和使用部門採購部門，因這是面向所有廠商的開放式目錄，符合參數、價格，經過一定程序審核的車型都可以入圍目錄，用戶可以自行選擇是否購買。

江蘇省政府採購中心還表示，政府採購不採購進口貨物，進口貨物需要經過特殊審批，「但特斯拉不屬於進口，屬於國產的（車）。」據陸媒報導指出，特斯拉上海工廠實現超過95%的零部件國產化率。

Model Y目前在大陸的起售價格為人民幣24.99萬元。據大陸乘聯會發布數據顯示，特斯拉上海超級工廠5月份交付72,573輛電動車，其中，5月大陸銷量已超過5.5萬輛，月增77%，年增30%。

上海 特斯拉

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