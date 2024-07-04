藍委提修正離島建設條例草案 陸委會：現階段無法同意

針對國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案修正「離島建設條例草案」第7條之一，開放離島地區公共建設引進大陸廠商參與重大建設採購計劃，陸委會主委邱垂正4日表示，陸委會現階段沒辦法同意草案內容，該計畫可能涉及國家安全，將與立法院進一步說明。

陸委會周四下午舉行例行記者會，由邱垂正親自主持。針對媒體問及近期有藍營立委提案「離島建設條例」可能引發國安疑慮的問題，邱垂正指出，陸委會尊重委員提案權，相同的提案也曾於2017年被提出，包括要引進大陸廠商參與這個採購政府主辦的離島重大建設的投資計畫，以及自大陸輸入機具技術操作人員等。

邱垂正續指，此一提案就是依照離島建設條例排除兩岸條例有許多的相當多的規定，包括第十條大陸人士進入台灣地區的許可、第十一條雇用大陸人士在台工作，以及第二十九條相關的機具進入到我方禁限制、水域的限制等等。另外，還有第四十條之一陸資可能會來台設立分公司辦事處等等規範。

邱垂正進一步說，這個計畫可能對機場港口大橋等重大的公共工程有關，且涉及到國家安全，以及避免遭到大陸滲透的疑慮，陸委會認為「現階段我們沒有辦法同意草案的內容」，會跟立委再加以說明。

另，邱垂正補充，過去在金門從事金門大橋的建設，或是自大陸引水的相關工程，相關的船隻、機具或人員到我方禁限制水域來工作，陸委會都會加以協處，都不會讓工程有延宕，既可以維護國家安全，又可以保障工作來進行，所以這個修法從陸委會的角度是「不適合的」。