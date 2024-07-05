海南自貿港 在德國辦推介會

「投資中國」海南自由貿易港歐洲推介會3日在德國法蘭克福舉行，歐洲知名企業、商協會團體代表等各界人士超500人參加。

中新社報導，推介會上，海南省代表團從開放、綠色低碳、法治三方面介紹了海南自貿港經濟社會高質量發展現狀，從特殊稅收制度安排，以及投資、貿易、跨境資金流動、人員進出、運輸往來自由便利和數據安全有序流動的制度設計介紹了海南相較中國大陸的政策優勢，對海南高新技術產業發展現狀進行了解析，並分享了海南在清潔能源、醫療健康、旅遊零售等領域投資發展機遇。

法蘭克福工商會主席卡斯帕表示，中德之間相互投資、相互開放的重要性與日俱增。法蘭克福的金融和交通位置讓這座城市成為進軍德國和歐洲市場的最佳切入點。中德兩國應持續開放貿易邊界，他歡迎兩國企業繼續深化合作，期待互利共贏。