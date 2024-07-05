聽新聞
test
0:00 / 0:00

海南自貿港 在德國辦推介會

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「投資中國」海南自由貿易港歐洲推介會3日在德國法蘭克福舉行，歐洲知名企業、商協會團體代表等各界人士超500人參加。

中新社報導，推介會上，海南省代表團從開放、綠色低碳、法治三方面介紹了海南自貿港經濟社會高質量發展現狀，從特殊稅收制度安排，以及投資、貿易、跨境資金流動、人員進出、運輸往來自由便利和數據安全有序流動的制度設計介紹了海南相較中國大陸的政策優勢，對海南高新技術產業發展現狀進行了解析，並分享了海南在清潔能源、醫療健康、旅遊零售等領域投資發展機遇。

法蘭克福工商會主席卡斯帕表示，中德之間相互投資、相互開放的重要性與日俱增。法蘭克福的金融和交通位置讓這座城市成為進軍德國和歐洲市場的最佳切入點。中德兩國應持續開放貿易邊界，他歡迎兩國企業繼續深化合作，期待互利共贏。

德國 法蘭克福

延伸閱讀

法國極右派掌權有變數 歐股收高

屏東縣府赴日本辦觀光推介會 爭取旅客來訪

已具備執行發射能力 大陸首個商業航太發射場計畫「這時」首次發射

中海警在南海撈出美送的「硬核海產」：潛艇探測器

相關新聞

歐盟對陸電動車加稅 陸商務部：加速磋商 化解爭議

儘管中國大陸和歐盟自上月起啟動協商，歐盟仍將對大陸進口電動車加徵最高37.6%的臨時反補貼關稅，從今（5）日起實施，為期...

人工智能大模型「走進百姓家」

「早上好！」拉開車門，車內響起輕柔問候。「我感到有一點熱。」坐進主駕，空調自動送出涼風。愈來愈多中國大陸的智能汽車能夠像...

到2026年 陸將訂逾50項AI標準

根據大陸工業和信息化部消息，大陸工業和信息化部、中央網信辦、國家發展改革委、國家標準委等四部門近日聯合發文提出，到202...

海南自貿港 在德國辦推介會

「投資中國」海南自由貿易港歐洲推介會3日在德國法蘭克福舉行，歐洲知名企業、商協會團體代表等各界人士超500人參加。

歐盟對陸電動車 今起加稅最高37.6%

儘管中國大陸和歐盟自上月起啟動協商，歐盟仍將對大陸進口電動車加徵最高百分之卅七點六的臨時反補貼關稅，從今日起實施，為期四...

義商業部長抵北京 傳尋求電動車合作

義大利商業與製造業部長烏爾索昨抵北京，開始為期兩天訪中行程。義大利政府稱，此次訪問目的是促進義中關係的平衡，為兩國開拓工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。