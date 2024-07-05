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到2026年 陸將訂逾50項AI標準

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸工業和信息化部消息，大陸工業和信息化部、中央網信辦、國家發展改革委、國家標準委等四部門近日聯合發文提出，到2026年，大陸人工智能（AI）產業標準與產業科技創新的聯動水平持續提升，新制定國家標準和行業標準50項以上，引領人工智能產業高質量發展的標準體系加快形成。

新華社報導，近年來，大陸人工智能產業形成龐大市場規模。大陸四部門聯合印發的「國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南（2024版）」從基礎共性標準、基礎支撐標準、關鍵技術標準、智能產品與服務標準、賦能新型工業化標準、行業應用標準、安全／治理標準等七方面明確標準化體系建設的重點方向。賦能新型工業化標準主要包括研發設計、中試驗證、生產製造、營銷服務、運營管理等製造業全流程智能化標準，及重點行業智能升級標準。

據了解，建設指南的制定有利於進一步加強人工智能標準化工作系統謀畫，加快構建滿足人工智能產業高質量發展和「人工智能+」高水平賦能需求的標準體系，夯實標準對推動技術進步、促進企業發展、引領產業升級、保障產業安全的支撐作用，更好推進人工智能賦能新型工業化。

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