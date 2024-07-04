恐影響旅陸台人？陸祭新規「懲治台獨」 路透：部分外企擬撤台灣員工

路透社引述4名知情人士的說法報導，在北京當局發布懲治「台獨」頑固分子、最重可判死刑的「22條意見」後，一些外國企業正在考慮將台灣員工調離中國。

路透社報導，這些知情人士包括1名律師和對於討論有第一手瞭解的2名高階主管，他們表示，這項新規導致一些台灣外派人員以及在中國營運的跨國公司緊急評估其法律風險和受風險影響的程度。

博欽（Perkins Coie）律師事務所駐北京合夥人吉莫曼（James Zimmerman）表示：「有數家企業來找我們評估其人員面臨的風險。」基於保密原則，吉莫曼拒絕透露這些企業的名稱或產業。

吉莫曼說道：「這些企業仍然擔心是否存在灰色地帶，比如說，在社群媒體上的無害貼文，或在台灣選舉中投票給特定政黨、候選人，是否會被解讀為參與台獨活動。」

根據台灣政府的最新調查，截至2022年，約有17萬7000名台灣人在中國工作。由於台灣員工的語言能力和對中國文化較為熟悉，許多跨國企業在中國都會僱用台灣員工。

還有更多台灣人為在中國經營的無數台灣公司工作。據台灣政府估計，自1991年以來，這些台灣公司對中國的投資已超過2000億美元，為中國成為世界第2大經濟體貢獻了一份力量。

2名高階主管表示，一些在中國營運的外商企業已經就安全問題與員工舉行會議。由於此事的敏感性，他們不願透露姓名。

另一位知情的消息人士指出，部分在中國的台灣員工已經收到並接受離開中國的方案。

中國6月21日發布懲治台獨的「22條意見」，對涉及「分裂國家」者可以進行「缺席審判」，最重可判死刑。

民進黨6月26日召開中執會，與會人士轉述，總統暨民進黨主席賴清德向中執委提及，22條意見適用範圍可以說是包山包海，對象型態非常廣泛，幾乎不設限，台灣90%以上民眾都有可能受到波及，提醒民眾如果有去中國經商旅遊，要注意這方面的風險。

一位台商高階主管告訴路透社，繼中國的反間諜法和香港國安法等措施後，「22條意見」增加了在中國做生意的不確定性。

第2位高階主管任職於一間大型跨國公司，這間公司的台籍高層經常到中國出差。這位主管說道：「目前尚未達到決定不把他們送往那裡（中國）的階段，但我們每天都會審視風險。」

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）研究員宋文笛表示，中國發布懲治台獨的「22條意見」，將迫使外國企業「要麼就完全退出中國營運以留住台灣人才，要麼就停止僱用台灣人才」。

宋文笛說道，這將代表「在中國工作或生活的台灣人會更少，進而使北京當局想贏取台人支持的企圖變得更為困難」。