干擾海內外輿情風向 學者揪出1大陸公關公司收購境外帳號介選

學者王宏恩6月披露河北秦皇島一家公司控制多個香港帳號開設粉專，介入台灣總統大選。根據政府有關部門調查，幕後就是「無邊界集團」，中共透過這家號稱全球最大的海外華語自媒體營運商，收購境外社群帳號，干擾台灣與外國輿情風向。

內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩6月4日以「河北秦皇島公司控制香港帳號介入2024台灣總統大選」為題投書指出，發現臉書粉專「經典語錄」在選舉期間，突然大量張貼與平日貼文內容迴異且具有風向性的政治類文章。

王宏恩的研究團隊進一步分析比對管理者帳號，其IP位置位於河北，並非如粉專資料所顯示「居住地在香港」，而背後出資的公司是位於河北秦皇島的Laixiu Cultural Media，也就是「秦皇島萊秀文化傳媒有限公司」。

此外，「萊秀傳媒」經營的「歡享網」內容農場，曾遭媒體披露散布大量政治對立文章，企圖影響台灣政局。

政府有關部門調查發現，「萊秀傳媒」登記地址與「秦皇島無邊界集團」相同，該集團於2020年6月與秦皇島市廣播電視台簽署「融媒體戰略合作協議」，獲得中共官方資源支持並進行對外宣傳。

據指出，無邊界集團法定代表人康雷2023年還在新北市設立「無邊界有限公司」，刻意規避新媒體、資訊科技背景，以日常用品、廚房家俱批發申請登記，恐係該集團在台遂行認知作戰先期布局、拓點的手段。

無邊界集團不僅介入台灣大選輿論場域，其認知作戰觸角也拓展至日本地區。

日本網站「政治知新」2021年6月揭露，超過1萬名粉絲的Twitter帳號「ALPHA」遭無邊界集團旗下的「無為網絡科技公司」職員私訊洽商，每組帳號以每天2000日圓收購。此外，2023年1月還在自有部落格收購X平台帳號引導點閱流量。

據指出，無邊界集團背後主要目的為獲取多組境外帳號主控權，透由長期張貼無關之主題標籤（Hashtag）和短網址，以及不斷更改帳號名稱與刪文等手段規避追查，伺機在重要事件節點投放大量具有特定意圖之訊息，藉此操作當地輿情風向。

該集團現在持續大量招募社群平台經營、影音剪輯人員，還招募德語、葡萄牙語等多語種翻譯人員，此舉也被視為擴大海外認知作戰能量的前期準備。

無邊界集團在招聘簡介稱，成立於2014年，旗下業務包括自媒體營運、短影音、軟體發展、遊戲開發、網路工程技術服務、網紅商學院等，目前是全球最大的海外華語自媒體業務營運商和海外華人內容訊息服務商，在國外華語市場處於絕對領先地位。

政府有關人士指出，從海內外研究機構和學者的發現，加上以上案例，凸顯中國正透過民間公關公司隱身在幕後，運用「當地媒體網站設置」、「帳號收購」、「養帳號」、「軟性議題投放」等方式，減少當地民眾警覺，降低舉報風險，並伺機介入民主國家輿論場域。