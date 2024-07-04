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歐盟徵收臨時關稅明天上路 陸商務部：抓緊推動磋商
歐盟執委會（European Commission）宣布，明（5）日起對中國產電動汽車徵收臨時關稅，最長期限為4個月。
歐盟執行委員會在6月12日曾表示，將對中國進口電動車加徵臨時關稅，比亞迪、吉利、上汽集團分別加徵17.4%、20%、38.1%反補貼稅；其他配合調查、未被抽樣的生產商加徵稅率21%。
歐盟原本就對進口電動車徵收10%關稅稅率，也就是說，5日起，大陸電動車出口到歐盟最高關稅將調升至48%。
大陸商務部新聞發言人何亞東4日表示，對於歐盟對中國電動汽車反補貼調查，中方已多次表示強烈反對；截至目前，中歐在技術層面已舉行多次磋商，希望歐盟基於事實和規則，盡快達成雙方均可接受的解決方案。
何亞東並稱，目前距離歐盟對中國電動汽車關稅的終裁還有4個月窗口期，希望歐方同中方相向而行，展現誠意，抓緊推動磋商進程。
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