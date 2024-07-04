比亞迪泰國工廠竣工 第800萬輛新能源汽車出廠

比亞迪4日在泰國羅勇府舉行泰國工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線出廠儀式，標誌著比亞迪開啟全球化新篇章，出海戰略再次提速。

中國網報導，比亞迪泰國工廠從開工到投產歷時僅16個月，年產能約15萬輛，包含整車四大工藝和零部件工廠，比亞迪也成為全球首家達成第800萬輛新能源汽車下線出廠的車企，海豚車型也在泰國工廠亮相出廠。

包括泰國工業部部長萍帕拉•威猜昆、中國駐泰國大使韓志強、泰國投資促進委員會秘書長納立•特薩提拉沙及比亞迪董事長王傳福都到場參加。

比亞迪董事長王傳福表示，作為全球新能源汽車冠軍，近年來比亞迪大力拓展海外市場，2023年，比亞迪乘用車出口銷量24.3萬輛，年增337%，今年上半年，比亞迪新能源乘用車銷量160.7萬輛，年增28.8%，是全球領先的新能源車企，其中海外銷量超20.3萬輛，年增173.8%，保持強勁增長勢頭。

王傳福指出，比亞迪佈局泰國市場僅兩年時間，便迅速贏得泰國市場的認可，已累計18個月獲得泰國純電動車銷量冠軍，如今在泰國每賣出三台純電動車，就有一台是比亞迪。未來，比亞迪將在泰國推出更多純電動車型，並引入插混車型，把泰國一流的汽車製造能力與比亞迪領先的新能源技術結合起來，助力泰國汽車產業鏈轉型升級。

目前，比亞迪新能源汽車已遍及全球88個國家和地區，400多個城市。除泰國外，比亞迪還在巴西、匈牙利、烏茲別克等國設有乘用車生產基地。

自2021年5月「第100萬輛新能源汽車下線」至今，短短三年多，比亞迪便達到了第800萬輛的新高度，實現新能源跨越式增長，再次改寫全球汽車工業史。

泰國工業部部長萍帕拉•威猜昆表示，比亞迪是全球頂尖的汽車製造商，也是中國新能源汽車行業的領軍企業，來到泰國投資並帶來了擁有先進生產技術的汽車，將推動泰國乃至東協的新能源汽車產業發展。

韓志強表示，中泰是山水相連的好鄰居，命運與共的好夥伴。作為全球新能源汽車產業的傑出代表，比亞迪泰國工廠正式竣工，並迎來第800萬輛新能源汽車下線，這不僅是比亞迪的重要里程碑，更是中泰新能源汽車互惠共贏合作的又一新里程碑。