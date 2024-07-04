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美中兩國緊盯電動車技術突破 電池成主要關鍵

中央社／ 台北4日電
近期美國與其他西方國家期待在電動汽車的電池技術上取得突破，包括研究鈉離子電池、固態電池及用矽取代石墨負極等方式，以削弱中國在電動車領域的主導地位。示意圖。路透
近期美國與其他西方國家期待在電動汽車的電池技術上取得突破，包括研究鈉離子電池、固態電池及用矽取代石墨負極等方式，以削弱中國在電動車領域的主導地位。示意圖。路透

近期美國與其他西方國家期待在電動汽車的電池技術上取得突破，包括研究鈉離子電池、固態電池及用矽取代石墨負極等方式，以削弱中國在電動車領域的主導地位。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，中國在電動車市場及電池市場占據主要地位。據南韓市調機構SNE Research數據顯示，今年前四個月，寧德時代和比亞迪兩家中國車企占全球電動車電池市場的一半。

同時，中國製造商還主掌電池材料供應鏈，據國際能源總署（International Energy Agency,IEA）數據顯示，中國占全球正極活性材料產能近90%，占負極活性材料產能的97%以上。

目前美國及其他西方國家期待電動車技術能有新突破，以削弱中國的主導地位，電池被視為主要關鍵。

鈉離子電池是目前看來最可行的替代品，鈉儲量豐富，兩年前鋰的價格飄升時，鈉電池一度被當成較為便宜的替代品。雖然鈉電池的能量密度較低，不適合續航時間較長的電動汽車，但對於儲能系統或低端電動汽車而言，鈉電池可能是更好的選擇，這對中國尤其重要，因為續航較短的小型電動汽車很受中國的消費者歡迎。

儘管目前鈉電池廠的產能利用率仍相當低，不過寧德時代和比亞迪已在這方面大幅提高產能，據基準礦物情報（Benchmark Mineral Intelligence）數據顯示，到2030年，90%以上的新增供應將來自中國。

另一種提高能量密度的方式為用矽取代石墨負極，使電池重量更輕，以便儲存更多能量，這將挑戰中國在石墨領域的主導地位。

日本Panasonic過去表示，將從英國企業Nexeon購買矽負極材料；由微軟（Microsoft）和保時捷（Porsche）支持的美國初創企業Group 14也與南韓鮮京集團（SK Group）成立合資企業。基準礦物情報預計今年矽負極的產能將增加兩倍多。

不過在電動車電池技術方面的終極目標仍是固態電池，固態電池用固態材料取代液態電解質，比鋰電池更安全、更儲能、充電更快。

但該技術目前尚未成熟，在研發起步階段花費成本遠高鋰電池，像是加州的固態電池公司QuantumScape及公司Solid Power雖已與汽車製造商進行資格認證，但公司股價目前已由最高點下跌至90%。

而中國則透過政府支持持續研究固態電池。北京當局將向包括寧德時代和比亞迪在內的公司提供人民幣60億元（約新台幣268億元），用於研究和開發固態電池。中國品牌蔚來汽車曾表示，計劃利用半固態技術生產汽車，這種技術可能仍含有液態電解質。

寧德時代 美中關係 蔚來汽車 電動汽車

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