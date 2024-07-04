世界人工智慧大會 李強：各國應協作維護產供應鏈安全

大陸國務院總理李強4日在2024世界人工智慧大會（WAIC）開幕式上表示，各國應該相互協作，促進技術聯合攻關、數據跨境流動、社會自由貿易和設施互聯互通，並加強技術研究和人才交流合作，共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。

人工智慧領域已成為美中科技戰的新戰場，美國陸續祭出從技術到投資的管控。在此之際，2024世界人工智慧大會（WAIC）開幕式4日在上海登場，李強出席並發表主旨演講時作出上述表示。這是大陸國務院總理首次出席世界人工智慧大會。

李強演講時表示，人工智慧發展既是全世界重大機遇，也是全球性的重大挑戰，迫切需要各國深入探討、凝聚共識、共抓機遇、共克挑戰。

李強接著提出三點建議，第一是深化創新合作，釋放智慧紅利。他表示，各國在人工智慧的技術、數據、市場等方面各有優勢，彼此應該相互協作形成合力，以共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。

第二是推動普惠發展，彌合智慧鴻溝。李強指出，不少發展中國家也沒有從人工智慧發展中真正受益。他強調，各方要攜手打造公平、開放、非歧視性的人工智慧發展環境，幫助發展中國家加強能力建設。他也提到，當前人工智慧使用成本比較高，要積極地推進網路、算力、數據的普惠化，為廣大中小企業和普通民眾提供低門檻、低價格的人工智慧服務。

第三是加強協同共治，確保智慧向上。李強指出，人工智慧帶來的風險是全球性的共同挑戰，各方應推動建立普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範。同時要統籌好發展與安全，平衡好創新與監管，守住倫理和安全的底線，確保人工智慧的安全、可靠、可控。

李強指出，目前大陸人工智慧核心產業規模超過了人民幣5,000億元，大模型數量位居全球第二，人工智慧在製造、交通、教育、醫療等領域的應用不斷地深化。同時大陸高度重視人工智慧的安全治理，逐步建立健全的倫理規範和監管制度。

李強還提到，去年10月，大陸發布了全球人工智慧治理倡議，為全球人工智慧治理貢獻了建設性的思路和方案。聯合國大會7月1日協商一致通過中國大陸主提的「加強人工智慧能力建設國際合作決議」，也彰顯了大陸對人工智慧發展和治理的負責任的態度。

世界人工智慧大會7月4日至6日在上海舉行，本屆大會以「以共商促共用 以善治促善智」主題，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域。大會首次同期召開人工智慧全球治理高階會議。