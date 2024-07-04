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WAIC上海登場 李強：幫助發展中國家共享AI成果

中央社／ 上海4日電
大陸國務總理李強4日在2024世界人工智慧大會（WAIC）開幕式上表示，各國應該相互協作，共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。記者陳宥菘／攝影
大陸國務總理李強4日在2024世界人工智慧大會（WAIC）開幕式上表示，各國應該相互協作，共同維護產業鏈、供應鏈的安全穩定。記者陳宥菘／攝影

第7屆世界人工智慧大會（WAIC）暨人工智慧全球治理高級別會議今天揭幕。中國國務院總理李強表示，人工智慧是人類共同財富，必須幫助發展中國家加強建設，讓更多國家共享人工智慧發展成果。

2024世界人工智慧大會（World Artificial IntelligenceConference，WAIC）暨人工智慧全球治理高級別會議開幕式今天上午10時在上海世博中心舉行；期間舉行論壇與展覽，論壇時間為4至6日、展覽時間為4至7日。

李強表示，第78屆聯合國大會在前兩天、當地時間1日協商，一致地通過中國主提的加強人工智慧能力建設國際合作決議，這彰顯了中國對於人工智慧發展和治理的負責任態度。

李強提到，中國願意與各國一起推動人工智慧、增進人類福祉，為此有3個建議。首先為深化創新合作，各國各有人工智慧技術、數據等不同優勢，應該用開放思維相互合作，加強技術研究和人才交流合作。

他說，第2個建議為「推動惠普發展、填補智能鴻溝」。人工智慧是人類共同財富，全球還有相當數量的人處於「離線狀態」，不少發展中國家未從人工智慧發展中受益，應該幫助發展中國家加強建設，讓更多國家共享人工智慧發展成果。

李強點出第3個建議為「加強協同共治、確保智能向上」。他說，人工智慧帶來的風險是全球共有挑戰，應該建立普遍參與的國際機制，形成具有廣泛共識的治理框架和標準規範，人工智慧發展愈快，愈要確保其安全、可靠、可控。

李強強調，上海在人工智慧領域起步早、基礎好，在圍繞人工智慧發展與治理上進行了許多探索，期待上海繼續鞏固優勢，不斷地強化技術測驗、應用示範，加強國際交流合作，為全球人工智慧發展和治理做出更大貢獻。

金磚國家新開發銀行行長羅賽芙（Dilma Rousseff）在李強後致詞。

羅賽芙表示，站在人工智慧革命性技術、政策、發展的獨特十字路口，必須認知到，人工智慧將為各國的和平與安全帶來前所未有的風險和挑戰，尤其是地球上的南方國家。

羅賽芙指出，這些國家往往缺乏資訊基礎設施和必要技術去支持人工智慧發展，必須依賴已開發經濟體的人工智慧技術，被迫面臨科技禁令、資料脆弱、資料主權等風險；勞力密集型產業也可能受到人工智慧影響。建構全球人工智慧信任框架，讓人工智慧技術更加可靠、安全、環保、開放、公平，這是人類的共同任務。

2024世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議圍繞「以共商促共用、以善治促善智」主題，包括會議論壇、展覽展示、評獎賽事、智慧體驗等4大內容。這項活動從2018年起舉辦，今年為第7屆。

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