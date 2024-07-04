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歐盟將啟動電動車加稅 中企轉向進軍非洲中東

中央社／ 台北4日電
面對歐盟針對中國電動車加徵的暫時性關稅，不少中國車企選擇開闢新市場，合眾汽車、小鵬汽車等品牌紛紛到非洲及中東設廠。（新華社）
面對歐盟針對中國電動車加徵的暫時性關稅，不少中國車企選擇開闢新市場，合眾汽車、小鵬汽車等品牌紛紛到非洲及中東設廠。（新華社）

中國電動車製造商過去主要拓展歐洲、東南亞等海外市場，但面對歐盟針對中國電動車加徵的暫時性關稅，不少中國車企選擇開闢新市場，合眾汽車、小鵬汽車等品牌紛紛到非洲中東設廠。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，合眾汽車旗下的電動車廠哪吒汽車，今年6月在肯亞開設一間旗艦店，為哪吒汽車在非洲的第一間經銷店。哪吒汽車計畫在未來2年內進入20個非洲國家，並在3年內開設100家經銷店，銷售超過2萬輛電動汽車。另一家車企小鵬汽車則在6月中旬宣布開始在埃及銷售兩款電動車。

中國知名汽車品牌比亞迪從去年就開始布局非洲市場，在南非銷售Atto 3 SUV，起售價為76.8萬元南非鍰（約新台幣130萬元）。

比亞迪中東非洲汽車銷售事業部總經理黃志學表示，相信比亞迪不只能滿足南非客戶的交通需求，而且能提供超越他們所期待的汽車。

歐洲和日本車企過去也陸續插旗非洲市場，不過像是福斯汽車（Volkswagen）、豐田汽車（Toyota）、鈴木汽車（Suzuki）等在非洲享有知名度的外國車企，大多是在當地販售汽油車，只提供少數電動車款。

另外，中國部分車企也積極到中東拓展電動車市場。長安汽車旗下品牌阿維塔於6月底宣布與阿拉伯聯合大公國的一家汽車經銷商達成獨家經銷協議。蔚來汽車則計劃年底前將業務擴展到阿拉伯聯合大公國。

據國際能源總署（International Energy Agency,IEA）數據顯示，電動汽車在非洲和中東地區仍然很少見，只占汽車總銷量的不到1%。不過如南非、卡達、沙烏地阿拉伯等國抑制碳排放的政策，將有助於提升電動車的銷量。

研究機構Global Data預測，2036年非洲新車銷量將達到152萬輛，比2023年的99萬輛增長53%。在中東，新車銷量將從2023年的280萬輛增長41%，到2036年達到396萬輛。

不過日經亞洲也提到，在非洲等新興地區拓展電動車市場仍是長期挑戰，因為這些地區的電網和充電網路仍處於發展階段，想取得競爭優勢，就必須投資充電基礎設施和售後服務。

中東 電動汽車 非洲

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