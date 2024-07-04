中國電商物流指數回升 連4月上漲
中國物流與採購聯合會今天公布中國電商物流指數，6月電商物流市場供需兩端都明顯增長，電商物流指數漲幅進一步擴大，連續4個月上漲。分析稱這顯示消費活力正逐步提升。
官媒央視新聞引述中國物流與採購聯合會報導，6月中國電商物流指數為114.8點，較上月回升0.9點。具體來看，6月電商物流總業務量指數為132.9點，較上月回升3.1點。
分地區來看，中國所有地區總業務量指數都有所提高，其中以西部地區提升幅度最大，東部地區超過全國平均水準。
此外，農村電商物流業務量指數加速上升。6月農村電商物流業務量指數為132.1點，較上月回升2.4點。總業務量指數和農村業務量指數年增都超過30%。
中國物流信息中心主任劉宇航表示，電商對消費的促進拉動作用明顯，由此可見消費活力正逐步提升，消費的預期也在轉好。
從需求端看，6月電商促銷活動期間直播帶貨形式呈現更多元的特點，保持較好的增長態勢。各家電商企業透過提前儲備運配資源、加碼數智化（DigitalIntelligence）技術應用、提供訂製化服務等措施全力保障商家和消費者的寄遞需求，供給能力得到進一步釋放。
專家表示，隨著大型電商促銷活動暫時告一段落，7月電商物流需求預計將有所放緩，但在消費需求的快速增長帶動下，電商物流市場的高活躍度有望繼續保持。
另據中新社，中國物流與採購聯合會今年初曾公布，去年全年中國電商物流指數均值為110.1點。
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