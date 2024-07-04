歐盟將啟動電動車加稅 分析：中國廠商恐面臨重擊

歐盟先前公布今天開始對中國電動車徵收暫時反補貼進口關稅，分析指出，中國的電動車廠商將面臨數十億美元的成本高漲，這將減緩中國電動車在歐洲擴張。

歐盟執行委員會（European Commission）6月12日表示將對中國進口電動車加徵臨時關稅，比亞迪、吉利、上汽集團分別徵收17.4%、20%、38.1%反補貼稅；其他配合調查、未被抽樣的生產商稅率21%。

歐盟執行委員會指出，如果與中國的討論不能獲得有效解決方案，這些臨時關稅措施將從7月4日起實施。

路透社3日報導，儘管歐中雙方仍在進行最後的努力試圖達成一項交易，但是目前看來歐盟開始對中國進口電動車徵收額外關稅，以防止經政府補貼的中國電動車在歐洲市場氾濫已不可避免。

美國之音今天報導，中歐電動車關稅談判進入最後一刻，中國廠商面臨重擊之際，中企正準備應對數十億美元的新成本。分析預計，這將減緩中國電動車在歐洲的擴張。

上海的「汽車前瞻」（Automotive Foresight）的創建人張豫（Yale Zhang）分析，中國電動車廠商最簡單的回應是提升在歐洲市場電動車的價格，不得不重新定價，但肯定影響銷售。

據統計，中國的電動車成本比歐洲電動車有30%的成本優勢，2023年占歐洲電動車市場比例19%，高於2022年的16%。

一些中國電動車廠商已經開始將生產移向歐洲。國營控股的奇瑞汽車已由與西班牙的電動車廠商簽署協議，建立該公司在歐洲的第一個合資製造設施。

特斯拉最大競爭對手的比亞迪也在匈牙利建造其在歐洲的第一個生產基地。

但其它廠商可能認為中國國內有更廉價、效率更高的供應鏈，加上在歐洲的市場銷售過低不值得建廠，因此不是所有的中國電動車廠商都有強烈的在歐洲設廠的商業動機。

對於歐盟啟動加稅措施，有中國學者認為還有機會改變。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院對外貿易研究所所長梁明指出，7月4日是歐方調查工作中的一個時間點，相關最終關稅決定是11月2日，目前中歐雙方還有4個月時間可以協商。