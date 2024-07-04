長三角鐵路載客數 上半年增16%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國鐵路上海局集團有限公司（上海局集團公司）消息，今年上半年，長三角鐵路發送旅客逾4.33億人次，日均發送旅客近240萬人次，同比增幅超16%。

中新社報導，從客流走勢看，長三角鐵路二季度旅客發送量較一季度有明顯增長，二季度累計發送旅客逾2.32億人次，其中，5月2日發送旅客378.5萬人次，創長三角鐵路單日旅客發送量新高。 　　

上海局集團公司客運部工作人員介紹，今年上半年，清明、五一、端午假期，長三角鐵路客流回升明顯，旅客發送量快速攀升。

五一假期運輸期間，長三角鐵路8天共發送旅客超2700萬人次，日均發送旅客近340萬人次，增開旅客列車1791列，組織動車組列車重聯1895列，加掛普速客車車輛1056輛。 　　

據介紹，長三角鐵路部門動態分析旅客出行規律，統籌運用線路、機車、車輛資源，適時增開重點地區和熱門方向旅客列車。特別針對節假日旅客集中出行需求，建立運力安排快速反應機制，採取增開夜間高鐵、動臥列車、普速臨客列車等方式。上半年，長三角鐵路累計加開臨時旅客列車10373列，較去年同期增長明顯。

目前，鐵路運輸進入暑運繁忙階段。長三角鐵路部門表示，將在實施暑期運行圖的基礎上，密切關注客流變化情況，及時增補運能，優化旅客列車開行，做好站車服務工作。據介紹，7月1日至8月31日暑期運輸期間，長三角鐵路預計發送旅客超1.74億人次，日均發送旅客在280萬人次以上。

上海

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