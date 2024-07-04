亞歐博覽會 簽約金額逾人民幣6155億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「本屆博覽會是出席政要嘉賓規格最高、參會參展企業客商最多、展會成果最為豐碩、近年來社會影響力最大的一屆博覽會。」新疆維吾爾自治區商務廳黨組書記、副廳長，第八屆中國—亞歐博覽會執委會秘書長李軒2日在新疆烏魯木齊說。

中新社報導，李軒當日在記者會上說，本屆博覽會吸引了50個國家、地區和國際組織參展。其中，孟加拉、烏拉圭等5個國家和地區首次參展。本屆博覽會共簽訂經貿合作項目395個，總金額逾人民幣6155億元。

博覽會期間同期舉辦8場論壇活動、46場投資貿易促進活動，促進中外多領域交流合作。值得注意的是，第三屆中國—哈薩克地方合作論壇在新疆舉辦，中哈雙方近500人參加。雙方代表在經貿、投資、旅遊、農業等領域共簽署17項合作協議。

博覽會在搭建經貿合作平台的同時，展現了文化多樣性和魅力。博覽會展館中，新疆非遺傳承人邊彈邊唱，加納參展商播放音樂載歌載舞引得遊客參與其中。

李軒介紹，本屆博覽會參展企業超3200家，展品涵蓋11個領域20多個大類、超過6000種產品。各國家館、國際展區、特色食品展區等人氣爆棚，博覽會累計入場近25萬人次。

孟加拉 新疆 烏魯木齊

延伸閱讀

暑假盛會嘉市科學168教育博覽會 20周年紀念圖像框搶先體驗

「立體版的白皮書」北市教育博覽會登場 盼傳遞動手做重要性

新疆採油氣 邁向零碳排

加拿大駐中國大使訪新疆 當面表達侵犯人權擔憂

相關新聞

比亞迪銷量 將超車特斯拉

市場調查機構Counterpoint Research發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1,00...

港投資推廣署 引資383億港元

香港投資推廣署2日宣布，該署於2024年上半年共協助322間中國大陸及海外企業在港開設或拓展業務，同比上升43%。

6月財新服務業PMI 降至2023年11月來最低

3日公布的6月財新服務業採購經理人指數（PMI）為51.2，較5月低2.8，降至2023年11月來最低，顯示服務業景氣度...

亞歐博覽會 簽約金額逾人民幣6155億

「本屆博覽會是出席政要嘉賓規格最高、參會參展企業客商最多、展會成果最為豐碩、近年來社會影響力最大的一屆博覽會。」新疆維吾...

長三角鐵路載客數 上半年增16%

根據中國鐵路上海局集團有限公司（上海局集團公司）消息，今年上半年，長三角鐵路發送旅客逾4.33億人次，日均發送旅客近24...

陸主要外銀 刷卡手續費降至1.5%

境外銀行卡刷卡手續費較高一直是優化外卡受理環境的難點之一。近期，維薩（Visa）、萬事達等國際卡組織推動相關降費措施落地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。