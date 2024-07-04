亞歐博覽會 簽約金額逾人民幣6155億

「本屆博覽會是出席政要嘉賓規格最高、參會參展企業客商最多、展會成果最為豐碩、近年來社會影響力最大的一屆博覽會。」新疆維吾爾自治區商務廳黨組書記、副廳長，第八屆中國—亞歐博覽會執委會秘書長李軒2日在新疆烏魯木齊說。

中新社報導，李軒當日在記者會上說，本屆博覽會吸引了50個國家、地區和國際組織參展。其中，孟加拉、烏拉圭等5個國家和地區首次參展。本屆博覽會共簽訂經貿合作項目395個，總金額逾人民幣6155億元。

博覽會期間同期舉辦8場論壇活動、46場投資貿易促進活動，促進中外多領域交流合作。值得注意的是，第三屆中國—哈薩克地方合作論壇在新疆舉辦，中哈雙方近500人參加。雙方代表在經貿、投資、旅遊、農業等領域共簽署17項合作協議。

博覽會在搭建經貿合作平台的同時，展現了文化多樣性和魅力。博覽會展館中，新疆非遺傳承人邊彈邊唱，加納參展商播放音樂載歌載舞引得遊客參與其中。

李軒介紹，本屆博覽會參展企業超3200家，展品涵蓋11個領域20多個大類、超過6000種產品。各國家館、國際展區、特色食品展區等人氣爆棚，博覽會累計入場近25萬人次。