港投資推廣署 引資383億港元

香港投資推廣署2日宣布，該署於2024年上半年共協助322間中國大陸及海外企業在港開設或拓展業務，同比上升43%。

新華社報導，據介紹，這322間企業為香港經濟帶來383億港元的投資、創造超過3500個新增職位，分別較去年同期上升6%和44%。其中大陸企業150間，其餘主要來源地為美國、英國、新加坡及法國，47間企業來自「一帶一路」沿線經濟體。在行業分布方面，金融服務和金融科技、創新及科技占較大比重。

香港投資推廣署署長劉凱旋表示，很高興看到協助企業數字持續增長，這是綜合多項因素的成果，包括全球經濟逐漸復甦、大陸對香港的持續支持等，從而加快企業拓展香港業務的步伐。香港在多方面都是亞洲最受投資者青睞的國際金融及商業樞紐。2024年下半年，投資推廣署將會按既定目標繼續致力推廣香港優勢。

香港特區行政長官李家超在2022年施政報告中提出目標，於2023年至2025年間吸引至少1130間企業在港開設或擴展業務，即每年平均近400間。劉凱旋說，有信心達到今年目標，甚至超額完成，未來會鎖定策略性新興市場加強推廣，包括計畫在土耳其及埃及開設辦公室。

大陸國家出入境管理局日前發布公告，2024年7月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證件。劉凱旋說，香港的外國商會對新措施的反應非常正面，特別是多年來已有多間海外企業落戶香港，有不少外籍高層在港居住，甚至已經成為香港永久居民，她認為新政策有助便利生意往來和吸引人才落戶。