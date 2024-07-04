港投資推廣署 引資383億港元

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港投資推廣署2日宣布，該署於2024年上半年共協助322間中國大陸及海外企業在港開設或拓展業務，同比上升43%。

新華社報導，據介紹，這322間企業為香港經濟帶來383億港元的投資、創造超過3500個新增職位，分別較去年同期上升6%和44%。其中大陸企業150間，其餘主要來源地為美國、英國、新加坡及法國，47間企業來自「一帶一路」沿線經濟體。在行業分布方面，金融服務和金融科技、創新及科技占較大比重。

香港投資推廣署署長劉凱旋表示，很高興看到協助企業數字持續增長，這是綜合多項因素的成果，包括全球經濟逐漸復甦、大陸對香港的持續支持等，從而加快企業拓展香港業務的步伐。香港在多方面都是亞洲最受投資者青睞的國際金融及商業樞紐。2024年下半年，投資推廣署將會按既定目標繼續致力推廣香港優勢。

香港特區行政長官李家超在2022年施政報告中提出目標，於2023年至2025年間吸引至少1130間企業在港開設或擴展業務，即每年平均近400間。劉凱旋說，有信心達到今年目標，甚至超額完成，未來會鎖定策略性新興市場加強推廣，包括計畫在土耳其及埃及開設辦公室。

大陸國家出入境管理局日前發布公告，2024年7月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證件。劉凱旋說，香港的外國商會對新措施的反應非常正面，特別是多年來已有多間海外企業落戶香港，有不少外籍高層在港居住，甚至已經成為香港永久居民，她認為新政策有助便利生意往來和吸引人才落戶。

職位 香港

延伸閱讀

港上半年助322企業落戶 年增4成 創造逾3500職位

逾百萬港人七一假期赴大陸 香港消費受衝擊

香港新股集資額 下調

大規模七一遊行消失5年 李家超再提國安法

相關新聞

比亞迪銷量 將超車特斯拉

市場調查機構Counterpoint Research發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1,00...

港投資推廣署 引資383億港元

香港投資推廣署2日宣布，該署於2024年上半年共協助322間中國大陸及海外企業在港開設或拓展業務，同比上升43%。

6月財新服務業PMI 降至2023年11月來最低

3日公布的6月財新服務業採購經理人指數（PMI）為51.2，較5月低2.8，降至2023年11月來最低，顯示服務業景氣度...

亞歐博覽會 簽約金額逾人民幣6155億

「本屆博覽會是出席政要嘉賓規格最高、參會參展企業客商最多、展會成果最為豐碩、近年來社會影響力最大的一屆博覽會。」新疆維吾...

長三角鐵路載客數 上半年增16%

根據中國鐵路上海局集團有限公司（上海局集團公司）消息，今年上半年，長三角鐵路發送旅客逾4.33億人次，日均發送旅客近24...

陸主要外銀 刷卡手續費降至1.5%

境外銀行卡刷卡手續費較高一直是優化外卡受理環境的難點之一。近期，維薩（Visa）、萬事達等國際卡組織推動相關降費措施落地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。